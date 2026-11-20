Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva teigia, kad Seime svarstomas įstatymo projektas yra „baudų medikams“ įstatymas, kuris esą paliestų ne tik gydytojus, slaugytojus ir sveikatos priežiūros specialistus, bet ir pacientus.
Teigiama, kad svarstomos pataisos dar labiau atitolintų gydytoją nuo pacientų, mažintų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei ilgintų eiles gydymo įstaigose.
„Svarstomas projektas yra tiek blogas, kad jo neverta net taisyti – galima tik išmesti į šiukšlių dėžę ir pradėti nuo tuščio lapo, išvien tariantis su medikais. Daugiau nei dvidešimt medikų organizacijų jau kreipėsi į Seimą, reikalaudamos stabdyti šio įstatymo projekto svarstymą ir pradėti realų dialogą su medikų bendruomene, tačiau mūsų balsas vis dar lieka neišgirstas“, – pranešime cituojama A. Astafjeva.
Pasak jos, nors formaliai įstatymo projekte siūloma baudas skirti gydymo įstaigoms, nekyla abejonių, kad baudą gavusios gydymo įstaigos regreso būdu jas atskaitytų iš pačių medikų.
Baudos galėtų būti skiriamos dėl netyčinių techninių klaidų, kurias dažniausiai lemia sudėtingi, nuolat besikeičiantys teisės aktai, neaiškios kompensavimo tvarkos bei e.Sveikatos trikdžiai. Teigiama, kad praktikoje nemaža dalis baudų atsiranda ir dėl konkrečių Valstybinės ligonių kasos inspektorių asmeninio teisės aktų interpretavimo.
„O medikas net negalėtų apsiginti. Tokių atvejų jau esame turėję. Visai naujas pavyzdys – vienai poliklinikoje dirbusiai gydytojai dėl pacientei išrašyto nedarbingumo buvo skirta 1 300 eurų bauda, kuri buvo išskaičiuota iš jos darbo užmokesčio be jokio paaiškinimo ir dar įstaigos atstovai pakomentavo, kad „visi susimoka“, – pažymėjo A. Astafjeva.
Protestą inicijuoja Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos medikų sąjūdis ir Jaunųjų gydytojų asociacija.
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