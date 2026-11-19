Protesto dalyviai laikė plakatus su užrašais: „Biurokratijai – šventės, mums – skurdas!“, „Ar visuomenės sveikatos specialistai reikalingi tik per pandemiją?“, „Valstybė skaičiuos cukraus akcizo pajamas, o mes – neišpildytus pažadus“.
Pasak Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos (LSAPSF) pirmininkės, protestuotojai reikalauja papildomai skirti 5 mln. eurų biudžetinio sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų atlyginimams didinti. Jų siekis – bent 300 eurų didesnis darbo užmokestis į rankas.
„Čia mūsų paskutinė viltis, nes, kaip žinot, profesinės sąjungos turi išskirtinę teisę derėtis su Vyriausybe per įgaliotus asmenis. (...) Mūsų susiderėjimas, visi mūsų lūkesčiai ne dėl Sveikatos apsaugos ministerijos, o būtent dėl Finansų ministerijos kaltės nebuvo įgyvendinti“, – BNS sakė federacijos pirmininkė Jolita Pukelienė.
Pasak jos, profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą, kuris pritarė papildomo finansavimo poreikiui, tačiau siūlymui skirti daugiau lėšų nebuvo pritarta.
„Paskutinė dabar institucija yra Seimas, kuris gali padaryti kažkokius pakeitimus biudžete. Šiandien Seimo nariai renkasi į pirmą posėdį, ir mes viliamės, kad jie mus išgirs“, – teigė J. Pukelienė.
Seime ketvirtadienį vyksta pirmasis kitų metų valstybės biudžeto svarstymas.
Atsakomybės daug, atlyginimai – maži
Anot jos, visuomenės sveikatos specialistų atlyginimai nedidėja nuo 2019 metų, o naujai į darbą priimamam specialistui šiuo metu siūlomas 1410 eurų atlyginimas neatskaičius mokesčių.
„Į rankas tai nesudaro net tūkstančio eurų. O reikalavimai kvalifikaciniai aukšti, būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas“, – kalbėjo profesinės sąjungos vadovė.
Proteste dalyvavusi Kauno visuomenės sveikatos biuro specialistė Violeta Čekanauskienė teigė, kad visuomenės sveikatos specialistai jaučiasi nepakankamai vertinami, nors jiems tenka didelė atsakomybė.
„Visuomenės sveikata ir, aišku, visuomenės sveikatos specialistai jau net nebe paribyje, o užribyje visų sveikatos priežiūros specialistų kontekste“, – BNS sakė ji.
Pasak V. Čekanauskienės, dėl mažų atlyginimų specialistai palieka darbą, o dalis jų įsidarbina kitose srityse, kur gali uždirbti daugiau.
„Darbus tikrai palieka ir tenka mūsų žmones kartais sutikti dirbant ir parduotuvėse konsultantais, ir jie džiaugiasi gaudami ženkliai didesnį atlygį ir neturėdami šitiek atsakomybių“, – pasakojo ji.
Neatmeta tolesnių protestų
J. Pukelienė teigė, kad profesinės sąjungos yra pasirengusios derėtis dėl kompromisinio atlyginimų didinimo, tačiau neatmeta ir tolesnių protesto akcijų, jeigu jų reikalavimai nebus išgirsti.
„Mes planuojam, kad šita akcija nebus paskutinė. Tai pirma mūsų bandomoji akcija. Jeigu rezultatas nebus pasiektas, tikrai seks tolimesni veiksmai“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, lapkričio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerija ir devynios medikus vienijančios profesinių sąjungų organizacijos pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus.
Pagal susitarimą nuo kitų metų gydytojų pareiginės algos pastovioji dalis didės 11,1 proc., slaugytojų ir akušerių, turinčių aukštąjį koleginį ir aukštesnįjį išsilavinimą, – 14,3 procento.
Vis dėlto susitarime nepavyko numatyti visuomenės sveikatos specialistų atlyginimų didinimo dėl lėšų trūkumo valstybės biudžete.
Kitais metais Vyriausybė numato 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą, viršijantį Mastrichto kriterijuose esančią ribą.
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