„Jokių ženklų dėl eilių augimo mes nematome. Jeigu lyginant 2025-ųjų metų ir 2026-ųjų metų tą patį laikotarpį, priešingai, 2026-aisiais metais yra daugiau suteikta paslaugų“, – trečiadienį žurnalistams sakė L. Kukuraitis.
Pasak ministro, šiemet, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, suteikta daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, kurių pacientai sulaukė per 30 kalendorinių dienų. Tuo metu ilgiau nei 30 dienų laukiančių pacientų skaičius iš esmės nepasikeitė.
Pasak jo, iki šiol pacientams ne visada buvo aišku, už kurias paslaugas sumoka ligonių kasos, o už kurias jie turi mokėti patys.
Ministras pabrėžė, kad naujuoju reguliavimu atskirtos PSDF lėšomis apmokamos paslaugos, už kurias papildomų priemokų imti negalima, ir kitos papildomos paslaugos, už kurias gydymo įstaigos gali prašyti susimokėti.
Paklaustas, kaip elgtųsi, jeigu KT pateiktų kitokį išaiškinimą, L. Kukuraitis teigė, kad tokiu atveju Seimas turėtų atitinkamai koreguoti įstatymus.
„Kol kas prielaidų nematau, kad būtų išaiškinta kitaip, nes pats Konstitucinis Teismas dar 2013 metais labai aiškiai yra pasisakęs, kad už paslaugas, kurios yra apmokamos, papildomai neturėtų būti imama“, – sakė ministras.
Jis pridūrė, kad opozicijos parlamentarai turi teisę kreiptis į KT ir ja naudojasi.
Kaip rašė BNS, opozicinių konservatorių ir liberalų frakcijų atstovai trečiadienį kreipėsi į KT, prašydami įvertinti dviejų sveikatos sistemos pertvarkos nuostatų atitiktį Konstitucijai.
Parlamentarai ginčija ne tik pacientų galimybės primokėti už brangesnes sveikatos priežiūros paslaugas ar priemones apribojimus, bet ir nuo 2027 metų įsigaliosiančią sutarčių su Valstybine ligonių kasa sudarymo tvarką.
Pagal ją prioritetas skirstant PSDF lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms, o su privačiomis įstaigomis sutartys bus sudaromos dėl paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos.
Draudimas imti papildomas priemokas už PSDF lėšomis apmokamas paslaugas įsigaliojo šių metų gegužę. Gydymo įstaigoms palikta galimybė imti priemokas už tam tikras brangesnes medicinos priemones ir nemedicinines, vadinamąsias komforto, paslaugas
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