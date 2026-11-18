Pasak jo, šiuo metu Valstybinė ligonių kasa (VLK), nustačiusi piktnaudžiavimą PSDF lėšomis, gali tik susigrąžinti neteisėtai išmokėtas sumas arba nutraukti sutartį su gydymo įstaiga.
„Abi šios pasekmės yra neadekvačios, nes aišku, kad jeigu tik grąžini tą sumą, kuria piktnaudžiauta, kažkuria prasme finansiškai skatina piktnaudžiavimą, o sutarties nutraukimas yra žalingas pacientui, nes jeigu nėra sutarties, tai nėra paslaugų“, – trečiadienį žurnalistams teigė L. Kukuraitis.
Ministras: medikų baimės – perteklinės
Ministro teigimu, galimybė skirti pinigines baudas už pasikartojančius pažeidimus leistų ligonių kasoms veiksmingiau prižiūrėti PSDF lėšų naudojimą.
L. Kukuraitis taip pat atmetė medikų nuogąstavimus, kad gydymo įstaigos galėtų reikalauti iš darbuotojų atlyginti joms skirtas baudas už padarytus pažeidimus.
„Jeigu tai yra netyčia padaryta klaida per neapsižiūrėjimą ir kiti dalykai, teismai nepalaiko tokios praktikos“, – sakė ministras.
Pasak jo, iš darbuotojo reikalauti atlyginti nuostolius galėtų būti pagrindas tais atvejais, kai nustatomas nuolatinis konkretaus specialisto piktnaudžiavimas, tačiau tokius pažeidimus gydymo įstaiga turėtų įrodyti.
„Dėl to nuogąstavimai, kad dabar iš gydytojų, medikų, kitų sveikatos priežiūros specialistų papildomai bus išskaičiuojama iš atlyginimų, aš sakyčiau, yra pertekliniai“, – teigė L. Kukuraitis.
Ministras taip pat abejojo, ar gydymo įstaigos būtų suinteresuotos taikyti tokią praktiką, nes, anot jo, dėl darbuotojų trūkumo rizikuotų prarasti specialistus.
Medikai rengia protesto akciją
Medikai tuo metu gruodžio 1 d. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rengia protesto akciją „Baudos negydo“.
„Seime šiuo metu svarstomas baudų medikams įstatymas – šitaip mes, medikų bendruomenė, vadiname Sveikatos draudimo įstatymo pataisas apie baudas medikams. Nes daiktus reikia vadinti tikraisiais jų vardais. Jokių šių kryptingai stumiamų pataisų privalumų negalime įžvelgti net ir labai pasistengę, priešingai: matome tik siekį jau ir taip popieriuose skendintį mediką dar giliau juose panardinti, nes bet ką rašant, aprašant ar išrašant reikės sutikrinti tris keturis kartus – kad tik baudos negautum.
Vos ką nors ne taip supildžius ar išrašius (o taip dėl begalinės painiavos nuolat keičiamuose teisės aktuose gali nutikti kiekvienam) iš karto grės bauda – ir ji galės būti išieškota regreso tvarka iš paties mediko atlyginimo. Tokių atvejų jau esame patyrę patys arba matėme kaip patyrė kolegos ir ne kartą.
Tai yra pataisos, kurios tiesiogiai palies kiekvieną medikų bendruomenėje – gydytojus, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Jos ne tik atvers kelius bauduoti sąžiningai dirbančius medikus, kurie visiškai negalės nuo to apsiginti, bet ir dar labiau atitolins gydytoją nuo pacientų, mažins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir ilgins eiles.
Ir tai daroma visiškai neįsiklausant į pačių medikų bendruomenės balsą. Daugiau nei dvidešimt medikų organizacijų jau kreipėsi į Seimą, reikalaudamos stabdyti šio įstatymo projekto svarstymą ir pradėti realų dialogą su medikų bendruomene. Tačiau mūsų argumentai iki šiol lieka neišgirsti“, – rašoma renginio aprašyme.
Dar prieš pataisų pateikimą kreipėsi 105 organizacijos
Prieš pataisų pateikimą Seimui 105 sveikatos sistemos organizacijos kreipėsi į parlamentarus, prašydamos joms nepritarti. Organizacijų teigimu, siūlomas reguliavimas nepakankamai aptartas su medikų bendruomene.
Kaip rašė BNS, Seimas spalio viduryje po pateikimo pritarė Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma įtvirtinti pinigines baudas gydymo įstaigoms už pažeidimus, susijusius su PSDF lėšomis apmokamų paslaugų, vaistų ir medicinos priemonių teikimu.
Pagal projektą, už PSDF biudžetui padarytą žalą būtų galima skirti nuo 20 iki 100 proc. žalos dydžio baudą, o už paciento teisės į nemokamą sveikatos priežiūrą pažeidimą – nuo penkių iki 15 kartų didesnę baudą nei neteisėtai paimtas mokestis.
Prieš pataisų pateikimą Seimui 105 sveikatos sistemos organizacijos kreipėsi į parlamentarus, prašydamos joms nepritarti. Organizacijų teigimu, siūlomas reguliavimas nepakankamai aptartas su medikų bendruomene.
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