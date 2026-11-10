Kukuraitis atkirto Čmilytei-Nielsen: tai būtų betėvystės skatinimas

„Dalis visuomenės, ir tame tarpe aš asmeniškai irgi turiu prisipažinti, kad keliu klausimą dėl vaiko teisės į tėvą, kuri taip pat yra tarptautiniuose mūsų nacionaliniuose dokumentuose įtvirtinta“, – susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį Seime sakė ministras.
„Tiesiog nesinori tomis paskatomis ir tais teisės keliais į demografiją skatinti betėvystės. Tai dėl to turbūt apie tai šio įstatymo diskusijos ir yra. Suprantu, kad čia tikrai labai skiriasi vertybės. (...) Aš manau, kad toje priėmimo stadijoje bus labai esminės diskusijos ir sprendimai“, – aiškino jis.
Čmilytė-Nielsan: tai skamba kaip smerkimas
Frakcijos seniūnės Viktorijos Čmilytės-Nielsan manymu, čia nėra kalbama apie jokį skatinimą, o tiesiog galimybę.
„Ką jūs paminėjote apie tėvystę, tai aš suprantu, kad vertybiškai labai skiriasi mūsų pažiūros šiuo pagalbinio apvaisinimo klausimu. Bet politikai, kalbėdami iš tokių aukštų tribūnų, mano vertinimu, turėtų vengti tokių pasakymų.
Nes ar moteris po atsitiktinių santykių pastoji ir augina vaiką pati, ar pasiryžusi pagalbinio apvaisinimo būdu pastoti, važiuoja į Latviją ir grįžta į Lietuvą. Iš tikrųjų jos patiria ir daug išlaidų, ir šiaip sudėtingiau yra ta sveikatos apsauga [gaunama].
Man atrodo, kad visgi valstybė neturėtų šitoje vietoje smerkti, nes būtent smerkimas yra tai, kas dabar skamba. Ir kitas dalykas, kad tai nėra šito skatinimas, tai tiesiog galimybė susimokėti už paslaugas pačioms moterims“, – kalbėjo ji.
Siūlymą dėl pagalbinio apvaisinimo be nevaisingumo diagnozės atmetė
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Seimas po svarstymo pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo tvarkai, išplečiančiai galimybę šią paslaugą gauti ne tik susituokusiems asmenims ir registruotiems partneriams.
Pagal projektą, pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos pilnamečiams veiksniems sveikatos priežiūros srityje asmenims – sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems arba jos neįregistravusiems vyrui ir moteriai, taip pat moteriai, nesančiai poroje. Dabar pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik sutuoktiniams arba registruotiems partneriams.
Opoziciniai liberalai buvo siūlę leisti vienišoms moterims pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūromis ir tuomet, kai joms nėra diagnozuotas nevaisingumas, jei už šias paslaugas jos susimokėtų pačios. Tačiau toks pasiūlymas buvo atmestas Seimo Sveikatos reikalų komitete.
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, per septynerius metus nuo 2018-ųjų iki 2024-ųjų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusia tvarka, leidusia procedūrą susituokusioms poroms, gimė 2,8 tūkst. vaikų.
Naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos Seimas ėmėsi dar balandį po to, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo nutarimas, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymas tiek, kiek pagal jį teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas turi tik santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudarę asmenys, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
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