Iš Kukuraičio – svarbi žinia pacientams: „Kova su eilėmis bus rimta“

Pasak ministro, žmonės gydytis eina į privačias įstaigas be kitų priežasčių visų pirma eina dėl didelių eilių viešajame sektoriuje.
„Tai kova su eilėmis bus rimta, nes turėsim pakeisti ir tam tikrus elgesio būdus, kaip elgiasi sistema ir tai nebus lengva. Tai čia šiuo atveju, jeigu mes tikrai norime proveržio, reikės tokių pastangų ir taip pat politinio palaikymo“, – susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija Seime antradienį sakė jis.
Vieni ilgai laukia, kitiems toli važiuoti
L. Kukuraitis konstatavo, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas yra labai nelygiavertis įvairiose paslaugų srityse.
„Pas vienus specialistus patenkam gana greitai, sparčiai, pas kitus užtrunka, o taip pat pas kitus reikia važiuoti labai toli. Dėl to eilės yra viena iš didžiausių problemų, kurias įvardina ne tik mūsų pacientai, bet ir kaimyninių šalių pacientai. Matome, kad ten irgi yra gana daug problemų su eilėmis ir visos šalys ieško sprendimų.
Ką dabar esame suplanavę ir darome, tai ministerijoj veikia darbo grupės dėl penkių sričių specialistų, pas kuriuos eilės yra didžiausios, tai yra daugiausia žmonių laukia ilgiausiai. Taigi yra šitie du kriterijai: daugiausia žmonių ir ilgiausias laukimo tarpas“, – sakė jis.
Mažins eiles pas šiuos 5 sričių gydytojus
Kaip jau buvo skelbta anksčiau, ministerija nusimatė mažinti eiles pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus (reabilitologus), oftalmologus, endokrinologus, dermatovenerologus, kardiologus.
„Jau esu matęs pirmuosius darbo grupių rezultatus. Tai tikrai yra tokių gana taiklių sprendinių, kuriuos lapkričio pabaigoje norime pristatyti visuomenei, tada toliau turėti diskusinį etapą ir jau tada priimtume sprendimus. Tai ir einame šiuo keliu, kuris iš tiesų nėra lengvas“, – sakė L. Kukuraitis.
Ministras pabrėžė, kad eilės yra labai kompleksinis dalykas. „Kaip jos susiklosto, priklauso nuo finansavimo sistemų, specialistų prieinamumo, taip pat tam tikrų paslaugų poreikių, kaip žmonės prioritetizuoja, kur ir ką nori gauti iš gydytojo. Tai kartais būna konkretus asmuo, pavardė ir kiti dalykai.
Tad tikrai nėra lengva taikliai surasti sprendimus, bet tikrai labai kruopščiai dirbame, taip pat įtraukdami ir specialistus, ir pačius pirminės, antrinės grandies medikus. Ir, tikiuosi, kad bus svarbūs sprendiniai“, – vylėsi jis.
Čmilytė: vidurinė klasė buvo nustumta į bendrą eilę
Opoziciniai liberalai ypač kritiškai vertino apie jau įsigaliojusį sprendimą dėl priemokų panaikinimo.
„Neliko priemokų, bet liko mokamos paslaugos, todėl tos pačios tendencijos, ta pati situacija išliko. Tie, kas gali susimokėti, susimoka pilną kainą. Tiktai, na, iš esmės vidurinė klasė iš tos sistemos buvo nustumta į bendrą eilę.
Tie, kurie tikrai gali susimokėt, dabar moka pilną kainą ir tą daro tiek ir valstybinėse viešose ligoninėse, naudodamiesi ta infrastruktūra, kuri yra pirkta už valstybės lėšas.
Todėl sakyti, kad dabar yra kažkaip smarkiai socialiai teisingesnė sistema, mūsų įsitikinimu, tikrai nėra pagrindo“, – kalbėjo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
L. Kukuraitis atkirto, kad būtent panaikinant priemokas ir siekta panaikinti iki tol buvusią socialinę nelygybę.
„Prisimokėti ir eiti pas privačius už savo pinigus gali tie, kas turi kišenėje pinigų. Ir tada tai mūsų sveikatos priežiūros sistemą daro netolygią ir ne visiems vienodai prieinama.
Antras dalykas, kad priemokos, kurios tikrai buvo taikomos kur kas daugiau privačiajame sektoriuje, tiesiog prisideda prie to, kad gana sparčiai plėsdamasis privatus sektorius išviliodavo gydytojus iš viešojo sektoriaus ir tas dar mažindavo prieinamumą paslaugų tiems, kurie turi mažai lėšų“, – pastebėjo ministras.
Ruošiasi plėsti papildomą sveikatos draudimą
Jis taip pat priminė, kad turi būti laikomasi ir kitų susitarimo su privačiu sektoriumi nuostatų: „Pavyzdžiui, artimiausiu metu registruosime įstatymą, kad iš mokamų paslaugų žmones būtų galima nukreipti į nemokamas paslaugas ne per šeimos gydytoją.
Taip pat su Finansų ministerija svarstome dėl papildomo sveikatos draudimo išplėtimo, nes dabar iki 350 eurų per metus yra nuleista mokestinių lengvatų riba, kad galima būtų didinti, nes sutarimas tą įpareigoja.“
Jis pridūrė, kad šiuo metu svarstomi ir kiti būdai, kaip daugiau žmonių suteikti galimybių naudotis ir privačiu draudimu, kuris užtikrintų didesnį paslaugų einamumą.
„Kadangi dažniausiai tuo naudojasi ne atskirai individualiai žmonės, bet draudžia darbdaviai, tikėtina, kad į tą draudimą patektų kur kas platesnis žmonių kiekis, taip pat – ir tie, kurie negali tiesiogiai prisimokėti.
Nes mes esame vieni pirmaujantys ne tik kalbant apie infliaciją, bet ir tuo, kiek žmonės prisideda iš kišenės už sveikatos paslaugas. Tai šitai norisi mažinti. Ir priemokos buvo vienas iš būdų, kaip mes iš kišenių ištraukdavome pinigus. Suprantu problematiką, bet norisi, kad viešasis sektorius būtų stiprus, o privatus galėtų užsitikrinti paslaugų prieinamumą ir iš kitų šaltinių“, – sakė L. Kukuraitis.
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