Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Iš Kukuraičio – svarbi žinia pacientams: „Kova su eilėmis bus rimta“

2026-11-10 13:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 13:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada „rimtą kovą“ su eilėmis pas gydytojus. Ministerija jau ieško būdų, kaip sutrumpinti laukimą bent pas penkių sričių specialistus. Tačiau ministras pripažįsta, kad tai nebus lengva, nes eiles lemia įvairios priežastys, tarp jų – ir pačių pacientų pasirinkimas.

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada „rimtą kovą“ su eilėmis pas gydytojus. Ministerija jau ieško būdų, kaip sutrumpinti laukimą bent pas penkių sričių specialistus. Tačiau ministras pripažįsta, kad tai nebus lengva, nes eiles lemia įvairios priežastys, tarp jų – ir pačių pacientų pasirinkimas.

REKLAMA
0

Pasak ministro, žmonės gydytis eina į privačias įstaigas be kitų priežasčių visų pirma eina dėl didelių eilių viešajame sektoriuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

„Tai kova su eilėmis bus rimta, nes turėsim pakeisti ir tam tikrus elgesio būdus, kaip elgiasi sistema ir tai nebus lengva. Tai čia šiuo atveju, jeigu mes tikrai norime proveržio, reikės tokių pastangų ir taip pat politinio palaikymo“, – susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija Seime antradienį sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Vieni ilgai laukia, kitiems toli važiuoti

L. Kukuraitis konstatavo, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas yra labai nelygiavertis įvairiose paslaugų srityse. 

REKLAMA

„Pas vienus specialistus patenkam gana greitai, sparčiai, pas kitus užtrunka, o taip pat pas kitus reikia važiuoti labai toli. Dėl to eilės yra viena iš didžiausių problemų, kurias įvardina ne tik mūsų pacientai, bet ir kaimyninių šalių pacientai. Matome, kad ten irgi yra gana daug problemų su eilėmis ir visos šalys ieško sprendimų. 

Ką dabar esame suplanavę ir darome, tai ministerijoj veikia darbo grupės dėl penkių sričių specialistų, pas kuriuos eilės yra didžiausios, tai yra daugiausia žmonių laukia ilgiausiai. Taigi yra šitie du kriterijai: daugiausia žmonių ir ilgiausias laukimo tarpas“, – sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Mažins eiles pas šiuos 5 sričių gydytojus

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, ministerija nusimatė mažinti eiles pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus (reabilitologus), oftalmologus, endokrinologus, dermatovenerologus, kardiologus.

„Jau esu matęs pirmuosius darbo grupių rezultatus. Tai tikrai yra tokių gana taiklių sprendinių, kuriuos lapkričio pabaigoje norime pristatyti visuomenei, tada toliau turėti diskusinį etapą ir jau tada priimtume sprendimus. Tai ir einame šiuo keliu, kuris iš tiesų nėra lengvas“, – sakė L. Kukuraitis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministras pabrėžė, kad eilės yra labai kompleksinis dalykas. „Kaip jos susiklosto, priklauso nuo finansavimo sistemų, specialistų prieinamumo, taip pat tam tikrų paslaugų poreikių, kaip žmonės prioritetizuoja, kur ir ką nori gauti iš gydytojo. Tai kartais būna konkretus asmuo, pavardė ir kiti dalykai. 

REKLAMA

Tad tikrai nėra lengva taikliai surasti sprendimus, bet tikrai labai kruopščiai dirbame, taip pat įtraukdami ir specialistus, ir pačius pirminės, antrinės grandies medikus. Ir, tikiuosi, kad bus svarbūs sprendiniai“, – vylėsi jis. 

Čmilytė: vidurinė klasė buvo nustumta į bendrą eilę

Opoziciniai liberalai ypač kritiškai vertino apie jau įsigaliojusį sprendimą dėl priemokų panaikinimo.

REKLAMA

„Neliko priemokų, bet liko mokamos paslaugos, todėl tos pačios tendencijos, ta pati situacija išliko. Tie, kas gali susimokėti, susimoka pilną kainą. Tiktai, na, iš esmės vidurinė klasė iš tos sistemos buvo nustumta į bendrą eilę. 

Tie, kurie tikrai gali susimokėt, dabar moka pilną kainą ir tą daro tiek ir valstybinėse viešose ligoninėse, naudodamiesi ta infrastruktūra, kuri yra pirkta už valstybės lėšas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Todėl sakyti, kad dabar yra kažkaip smarkiai socialiai teisingesnė sistema, mūsų įsitikinimu, tikrai nėra pagrindo“, – kalbėjo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

L. Kukuraitis atkirto, kad būtent panaikinant priemokas ir siekta panaikinti iki tol buvusią socialinę nelygybę. 

„Prisimokėti ir eiti pas privačius už savo pinigus gali tie, kas turi kišenėje pinigų. Ir tada tai mūsų sveikatos priežiūros sistemą daro netolygią ir ne visiems vienodai prieinama. 

REKLAMA

Antras dalykas, kad priemokos, kurios tikrai buvo taikomos kur kas daugiau privačiajame sektoriuje, tiesiog prisideda prie to, kad gana sparčiai plėsdamasis privatus sektorius išviliodavo gydytojus iš viešojo sektoriaus ir tas dar mažindavo prieinamumą paslaugų tiems, kurie turi mažai lėšų“, – pastebėjo ministras.

REKLAMA

Ruošiasi plėsti papildomą sveikatos draudimą

Jis taip pat priminė, kad turi būti laikomasi ir kitų susitarimo su privačiu sektoriumi nuostatų: „Pavyzdžiui, artimiausiu metu registruosime įstatymą, kad iš mokamų paslaugų žmones būtų galima nukreipti į nemokamas paslaugas ne per šeimos gydytoją. 

Taip pat su Finansų ministerija svarstome dėl papildomo sveikatos draudimo išplėtimo, nes dabar iki 350 eurų per metus yra nuleista mokestinių lengvatų riba, kad galima būtų didinti, nes sutarimas tą įpareigoja.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad šiuo metu svarstomi ir kiti būdai, kaip daugiau žmonių suteikti galimybių naudotis ir privačiu draudimu, kuris užtikrintų didesnį paslaugų einamumą. 

„Kadangi dažniausiai tuo naudojasi ne atskirai individualiai žmonės, bet draudžia darbdaviai, tikėtina, kad į tą draudimą patektų kur kas platesnis žmonių kiekis, taip pat – ir tie, kurie negali tiesiogiai prisimokėti. 

Nes mes esame vieni pirmaujantys ne tik kalbant apie infliaciją, bet ir tuo, kiek žmonės prisideda iš kišenės už sveikatos paslaugas. Tai šitai norisi mažinti. Ir priemokos buvo vienas iš būdų, kaip mes iš kišenių ištraukdavome pinigus. Suprantu problematiką, bet norisi, kad viešasis sektorius būtų stiprus, o privatus galėtų užsitikrinti paslaugų prieinamumą ir iš kitų šaltinių“, – sakė L. Kukuraitis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medikai dirba iki perdegimo, o pacientai laukia eilėse: nuo 2027 m. skaičiuos jų darbo valandas? (ELTA nuotr.) (tv3.lt koliažas)
Medikai dirba iki perdegimo, o pacientai laukia eilėse: nuo 2027 m. skaičiuos jų darbo valandas? (63)
Linas Kukuraitis (Irmanto Gelūno nuotr.)
Mažins eiles pas šių 5 sričių gydytojus: pacientų laukia svarbūs pokyčiai (8)
Pacientai netenka kantrybės: „Moku PSD, o eilės tik ilgėja“ (ELTA/BNS/JP)
Pacientai netenka kantrybės: „Moku PSD, o eilės tik ilgėja“ (137)
Gydytojas gali dirbti ir 13-oje vietų? Andriukaitis rėžė tiesiai šviesiai, kur šuo pakastas (nuotr. BNS) (tv3.lt koliažas)
Gydytojas gali dirbti ir 13-oje vietų? Andriukaitis rėžė tiesiai šviesiai, kur šuo pakastas (76)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų