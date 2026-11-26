Ji bus taikoma asmenims, siekiantiems baigti dalyvavimą pensijų kaupime dėl sunkios ligos, kai liga diagnozuota ar gydymo paslaugos suteiktos užsienyje arba transplantacija Lietuvoje atlikta anksčiau nei prieš 10 metų.
Atsiradus galimybei gyventojams pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos dėl sunkios ligos, pasitaiko atvejų, kai Lietuvos informacinėse sistemose nėra duomenų apie asmeniui diagnozuotas ligas ar suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir dėl šių priežasčių prašymai pasitraukti iš pensijų kaupimo bei išmokėti sukauptą sumą lengvatinėmis sąlygomis atmetami, rašoma pranešime spaudai.
Siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka Sunkių ligų, dėl kurių pensijų fondo dalyvio dalyvavimas pensijų kaupime tampa itin sunkus ar betikslis, sąraše nustatytus kriterijus, naudojamas automatizuotas duomenų apie pensijų fondo dalyvio sveikatos būklę, jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ar atliktas intervencijas vertinimas, tikrinant informacinėse sistemose esančius įrašus.
Nuo gruodžio 1 d. įsigaliosiančiu teisės aktu nustatoma, kad tais atvejais, kai Lietuvos valstybės registruose ir informacinėse sistemose nėra reikalingų duomenų apie pensijų fondo dalyvio sveikatos būklę, papildomai gali būti vertinami užsienio valstybėse išduoti medicinos dokumentai, patvirtinantys informaciją apie asmeniui nustatytą diagnozę, suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.
Įsakymu nustatomos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurias gyventojai turėtų kreiptis pateikdami užsienio šalių gydymo įstaigose išduotus medicinos dokumentus, jų pateikimo ar papildymo reikalavimai, išvadų parengimo ir pateikimo Registrų centrui bei gyventojui terminai, taip pat apmokėjimo tvarka.
Primename, kad Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino sunkių ligų sąrašą, į kurį įtrauktomis ligomis sergantiems asmenims tolesnis dalyvavimas pensijų kaupime tampa itin sunkus ar betikslis.
Pensijų kaupimo įstatyme numatyta, kad dalyviams, baigiantiems kaupimą dėl į sunkių ligų sąrašą įtrauktos ligos, turintiems siuntimą paliatyviosios pagalbos paslaugoms arba kuriems nustatytas 30 proc. ar mažesnis dalyvumo lygis, išmokamos visos pensijų kaupimo lėšos, netaikant jokių atskaitymų.
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