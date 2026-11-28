Šiuo metu norint patekti pas gydytoją dermatovenerologą, priklausomai nuo įstaigos, laukti gali tekti ne tik kelis mėnesius, bet pusmetį, metus ar dar daugiau.
14 savivaldybių dėl dermatologo paslaugų „raudonuoja“
Kaip rodo šių metų trijų ketvirčių Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenys, net 14 savivaldybių – Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Molėtų, Lazdijų, Šilutės, Skuodo, Tauragės rajonų ir Neringos, Kazlų Rūdos, Rietavo, Kalvarijų, Birštono – gyventojai dermatovenerologo paslaugoms, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, buvo priversti vykti į kitus miestus.
Dar 7 savivaldybėse absoliučiai didžioji dalis ar bent daugiau nei pusė gyventojų taip pat važiavo į kitus rajonus.
„Šiuo metu dermatologijos paslaugų prieinamumas viešose įstaigose yra blogas. Iš tikrųjų susidaro vienas ilgiausių pacientų laukimo eilių Lietuvoje“, – neseniai Seime vykusios konferencijos metu konstatavo VUL Santaros klinikų Dermatovenerologijos centro vadovas dr. Tadas Raudonis.
Kaip nurodė VLK direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva, šiuo metu tik apie pusę pacientų nuo užsiregistravimo patekti pas dermatovenerologus gali per vieną mėnesį.
„Dermatovenerologija yra viena iš tų sričių, kur reikalingas papildomas dėmesys, nes paslaugų prieinamumas yra blogiausias. (...)
Matome paradoksą, kad didžiausias paslaugų neprieinamumas ir didžiausios eilės kaip tik yra didžiuosiuose miestuose. Kartais mažesni rajonai tikrai gali greičiau suteikti paslaugas nei Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti dideli miestai“, – pastebėjo ji.
Pervilioti iš estetinės medicinos – užduotis neįmanoma
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis yra išskyręs 5 sričių gydytojus, pas kuriuos žmonės laukia ilgiausiai ir kur žadama imtis papildomų priemonių eilėms suvaldyti.
Dermatovenerologai į šį penketuką patenka, tačiau konkrečios priemonių, kaip eilės pas juos galėtų mažėti, dar nėra pasiūlytos.
„Šiuo metu dermatologijos paslaugų prieinamumas viešose įstaigose yra blogas. Iš tikrųjų susidaro vienas ilgiausių pacientų laukimo eilių Lietuvoje“, – konstatavo VLK atstovė.
Ligonių kasų atstovė konstatavo, kad ne tik finansavimas yra didelė problema, bet ir didžiulė konkurencija su estetine dermatologija.
„Šitoje sferoje vytis algų atžvilgiu yra labai sudėtinga. Kiek dabar girdime iš gydymo įstaigų vadovų, kartais atlyginimo reikalavimai Lietuvos mastu labai dideli – mėnesinė alga jau siekia net penkiaženklius skaičius. Tad iššūkių yra ir turbūt kažkokio stebuklingo recepto neturime“, – sakė T. Golubajeva.
Į tai dėmesį yra atkreipusi ir Lietuvos profesinės šeimos gydytojų sąjungos valdybos pirmininkė Alma Astafjeva.
„Specialistų, dirbančių su ligonių kasų sutartimis, tikrai yra pakankamai mažai, įstaigos deda didžiules pastangas, kad juos įdarbintų. Tačiau esminis šioje vietoje yra darbo užmokesčio konkurencingumas.
Aišku, svarbu ir darbo sąlygos, bet, kiek teko girdėti, ir viešosiose įstaigose jos tikrai yra pakankamai geros. Tad turbūt pagrindinis kriterijus yra darbo užmokestis“, – kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt yra sakiusi ji.
Pacientai pas odos gydytojus gali patekti per lengvai?
Šiuo metu norint patekti pas gydytoją dermatovenorologą nereikia šeimos gydytojo siuntimo (nebent kreipiamasi į trečio lygio universitetinę ligoninę).
Tačiau yra svarstoma, ar būtent tokia tvarka kitą kartą nepadidina pacientų, kuriems galbūt galėtų pakakti ir šeimos gydytojo konsultacijos, srauto ir perteklinai neišpučia eilių.
„Šiuo metu yra nustatyta, kad patekimui pas dermatovenerologus siuntimas nereikalingas. Suprantu, kad tai yra patogus labai būdas pacientui patekti ir šeimos gydytojams yra mažiau krūvio.
Tačiau klausimas, ar visiems dermatovenerologiniams pacientams turi išlikti ta pati tvarka, ar visgi gal palikti, kad kreipimasis tiesiogiai į specialistą būtų tik dėl lytiškai plintančių ligų.
Galbūt kreipiantis dėl dermatologinių problemų turėtų būti filtras, kad šiek tiek pamažintume pacientų srautą, kur dermatovenerologo konsultacija nereikalinga“, – svarstė T. Golubajeva.
Nuogąstavo, kad neatbaidytų kreiptis dėl lytiškai plintančių ligų
Savo ruožtu šeimos gydytoja Jurga Dūdienė vis tik įžvelgė ir rizikų, kad taip gali būti išskirti dėl lytiškai plintančių ligų besikreipiantys pacientai.
„Į mus kreipiasi pacientai ir siuntimui, kurie norėtų ir savo lėšomis, tai yra draudimo pinigų lėšomis prisidėti prie savo sveikatos, kitiems patys išsprendžiame kai kurias problemas.
Bet jeigu sukurtumėme atskirą labai tikslingai siuntimų takelį tik lytiškai plintančioms ligoms be siuntimo, tada natūraliai iškart akivaizdžiai matytųsi skirtumas, kad jeigu pacientas registruojasi be siuntimo, tai jam jau kažkas yra labai aiškaus ir tada dar labiau pradėtų vengti žmonės.
Iškart matau pavojų, kad žmonės tada galbūt ir vengs, net tada, kai yra konfidencialumas užtikrinamas, tiesiogiai gali žmogus kreiptis be papildomo rato pirminėje grandyje, jie drąsiau kreipiasi“, – pastebėjo ji.
Laukia proveržio greičiau diagnozuojant vėžį
T. Raudonis atkreipė dėmesį, kad net apie 60 proc. pacientų srauto poliklinikose sudaro onkodermatologiniai pacientai, tai yra tie, kurie kreipiasi dėl odos darinių įvertinimo ir patikros.
„Dalyje regionų Lietuvoje dermatologų paslaugos išvis yra neprieinamos. Todėl vienas būdų gerinti šių paslaugų prieinamumą yra teledermatologija. Šias paslaugas planuojame teikti jau kitų metų sausio mėnesį.
Principas yra ganėtinai paprastas – tai leistų šeimos gydytojui atlikti pirminę darinių apžiūrą, nufotografuoti įtartiną naudos darinį dermatoskopu ir perduoti gydytojui dermatologui nuotoliniu būdu“, – pasakojo jis.
Taip dalį pacientų būtų galima įvertinti arčiau jų gyvenamosios vietos, ypač regionuose. O tiems, kuriems reikia skubaus ištyrimo ar gydymo, būtų galima greičiau nukreipti pas specialistą.
„Tai tikrai padėtų mažinti nebūtinų vizitų skaičių ir trumpinti eiles“, – sakė T. Raudonis.
Pasak jo, nors pasirengimas pradėti šią paslaugą padarytas nemažas, dar ne vienas dalykas ir stringa. „Yra sukurta teisinė bazė, parengta mokymų programa, pradėta e. sveikatos integracija.
Tačiau diegimas stringa, integracijos darbai iš Registrų centro pusės vėluoja daugiau nei pusmetį, paslaugos įkainis a taip pat dar nėra patvirtintas.
Be to, šeimos gydytojai iki 2028 metų privalės įsigyti dermatoskopus ir mobiliuosius įrenginius, tačiau finansavimo tam nėra numatyta“, – kreipdamasis į politikus dėl darbų užbaigimo vardijo gydytojas.
Kas dar padėtų trumpinti paciento kelią?
Ligonių kasų atstovė pritarė, kad telemedicina gerinant dermatologinių paslaugų prieinamumą labai reikalinga, tačiau svarstė, ar į projektą turėtų būti įtraukti tik tretinio lygio dermatovenerologai.
„Žinom, kad tretiniame lygyje šios paslaugos mažiausiai prieinamos šiuo metu, tad klausimas, ar tai dar nepadidins šių paslaugų neprieinamumo.
Galbūt verta dar padiskutuoti apie tai, kad galbūt tą pirminį filtrą galėtų padaryti ir antrinio lygio dermatovenerologai, o jau jų atrinkti pacientai būtų siunčiami į onkologijos centrus. Tai čia daugiau tokie pamąstymai“, – sakė T. Golubajeva.
Pasidžiaugusi, kad pagaliau bendromis jėgomis teledermatologija iš svajonės tampa realybe, šeimos gydytoja J. Dūdienė siūlė, kaip būtų galima dar sutrumpinti paciento kelią.
„Žinodami, kad dermatovenerologas, pakonsultavęs nuotolinį vaizdą, patvirtina, kad bus reikalinga procedūra, siųsti pacientą jau gyvai konsultacijai paruoštą procedūros atlikimui. Tai dar sutrumpintumėm vienu žingsniu ir patekimas būtų jau iš principo tikslingas procedūros atlikimui“, – kalbėjo Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdybos narė.
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