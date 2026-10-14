Medvedevas įveikė Tsitsipą Šanchajuje, Paulas pranoko Bergsą

„Myliu Šanchajų. Tai viena mėgstamiausių mano stotelių turo kalendoriuje, todėl noriu čia išbūti kuo ilgiau. Žaidžiu puikiai. Šiandien žaidimo stilius buvo kitoks nei ankstesniame mače, bet labai gerai padaviau, varžovui nesuteikiau nė vienos galimybės tašku laimėti mano padavimų seriją, todėl esu labai patenkintas“, – po susitikimo sakė D. Medvedevas.
Rusas iš tiesų dominavo atlikdamas padavimus – per visą 84 minutes trukusią akistatą jis nesusidūrė nė su vienu varžovo „break pointu“. D. Medvedevas taip pat sėkmingai atakavo vieną silpniausių graiko vietų – smūgius išorine raketės puse – ir žaidė stabiliau nuo galinės linijos. Jis padarė vos 10 neišprovokuotų klaidų, o S. Tsitsipas – 18.
D. Medvedevas tapo vos šeštuoju tenisininku, kuris Šanchajaus turnyro ketvirtfinalį pasiekė bent keturis kartus. Šiemet rusas siekia ketvirtojo sezono titulo ir pirmojo ATP 1000 serijos turnyro trofėjaus nuo 2023 metų.
Ketvirtfinalyje jo laukia amerikietis Tommy Paulas (ATP-17), kuris 7:6 (7:5), 6:4 įveikė Zizou Bergsą (ATP-39). Belgas ankstesniame etape eliminavo Carlosą Alcarazą.
D. Medvedevas pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus yra 8-as ir turi geras galimybes patekti į „ATP Finals“ turnyrą. T. Paulas rikiuojasi 12-as ir šansų taip pat dar neprarado, bet jam reikia kuo geresnio pasirodymo Šanchajuje.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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