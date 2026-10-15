Swiatek įsirašė į istoriją, o Uhane ir toliau netrūksta staigmenų

Šis mačas I. Swiatek buvo ypatingas – ji pasiekė 150-ąją pergalę WTA 1000 kategorijos turnyruose. Nuo 1990 metų, kai buvo pradėtos rengti šio lygio varžybos, tokį rezultatą per pirmuosius 50 pagrindinių turnyrų pasiekė tik trys tenisininkės. Anksčiau tai pavyko Martinai Hingis, iškovojusiai 162 pergales, ir Serenai Williams, laimėjusiai 153 kartus per pirmus 50 turnyrų.
25-erių I. Swiatek teigė, kad dabar žaidžia geriau nei sezono pradžioje ir yra pasirengusi toliau kovoti dėl aukščiausių pasiekimų. Ketvirtfinalyje jos laukia akistata su amerikiete Ann Li.
Lenkei šią savaitę reikia iškovoti titulą, kad sustiprintų savo galimybes patekti į kitą mėnesį Indian Velse vyksiantį WTA sezono finalinį turnyrą.
Tuo metu Uhano turnyre toliau netrūksta netikėtumų. Ketvirtadienį iš kovos pasitraukė šeštoji pagal skirstymą Karolina Muchova bei dešimtoji pagal skirstymą Iva Jovič.
„Roland Garros“ finalininkė Maja Chwalinska 6:4, 6:1 įveikė amerikietę I. Jovič, pasaulio reitinge užimančią 11-ąją vietą. Ketvirtfinalyje lenkės laukia Graikijos atstovė Maria Sakkari.
Tuo tarpu Diana Shnaider 7:5, 6:3 nugalėjo K. Muchovą. Tai buvo ketvirtoji jos karjeros pergalė prieš pirmojo pasaulio reitingo dešimtuko tenisininkę. Dėl vietos pusfinalyje D. Shnaider kovos su latve Jelena Ostapenko, kuri 6:1, 1:6, 6:4 įveikė kanadietę Leylah Fernandez. Tuo tarpu K. Muchovos nesėkmė padidino I. Swiatek šansus patekti į „WTA Finals“.
Britė Sonay Kartal, pasaulio reitinge užimanti 170-ąją vietą, taip pat tęsia pasirodymą. Po pergalės prieš devintąją turnyro raketę Belindą Benčič ji 6:2, 6:0 sutriuškino praėjusių metų Uhano turnyro pusfinalininkę Jasminę Paolini.
Šeštoji pasaulio raketė Elina Svitolina išvengė kitų favoričių likimo. Ukrainietė 6:1, 6:4 įveikė Kinijos atstovę Guo Hanyu, į pagrindines varžybas patekusią su vardiniu kvietimu. Ketvirtfinalyje E. Svitolinos laukia akistata su S. Kartal.
WTA 1000 turnyro Uhane prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,088 mln. JAV dolerių.
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