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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Žalgiris-2“ krepšininkai užtikrintai įveikė „Atleto“ komandą ir nutraukė nesėkmių seriją NKL

2026-10-15 20:51 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-15 20:51
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Kauno „Žalgiris-2“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą namuose 107:83 (21:20, 25:21, 30:28, 31:14) įveikė Kauno r. „Atleto“ ekipą ir nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

D.Grunkis surinko dvigubą dublį (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgiris-2“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą namuose 107:83 (21:20, 25:21, 30:28, 31:14) įveikė Kauno r. „Atleto“ ekipą ir nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

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Pirmojo kėlinio pradžioje komandos keitėsi taikliais metimais (11:11), tačiau ateinančias porą minučių abi ekipos nerinko taškų, kol galiausiai svečiai surengė 7:0 į kurią jaunieji žalgiriečiai atsakė savo 8:0 atkarpa ir kėlinio pabaigoje persvėrė rezultatą (21:20).

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Antrojo ketvirčio pirmoje pusėje Nojus Mištautas surengė savo atkarpą (34:29), bet po pertraukėlės varžovai vėl lygino rezultatą (34:34). Likusioje kėlinio pabaigoje rezultatas išliko apylygis, tačiau Majus Bulanovas pridėjo tritaškį su sirena (46:41).

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Po ilgosios pertraukos jaunieji žalgiriečiai kilo į dar vieną šturmą – 7:0 spurtas ir pirmą kartą įgytas dviženklis atotrūkis (53:43). Kėlinio viduryje svečiai bandė sugrįžti (63:60), bet du Gabrieliaus Krivo ir vienas K.Sabecko tritaškiai leido pirmauti prieš lemiamas 10 minučių (76:79).

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Lemiamas ketvirtis prasidėjo dar vienu 10:1 spurtu, o jaunieji žalgiriečiai iki rungtynių pabaigos jau nebepaleido dviženklio atotrūkio (86:70).

„Žalgiris-2“: Stenas Adamsonas (9 atk. kam.) ir Nojus Mištautas po 15, Dominykas Urbonavičius (4 rez. perd.) ir Kristupas Sabeckas po 13, Dominykas Grunkis 12 (11 rez. perd.), Majus Bulanovas 11 (5 atk. kam.), Gabrielius Krivas 10 (5 atk. kam.).

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„Atletas“: Titas Didžgalvis 18 (3 rez. perd.), Aistis Lukoševičius 13 (5 atk. kam., 3 rez. perd.), Vytautas Meištas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Arnas Vaištaras po 11.

Ch.Hallas sumetė 43 taškus

Alytaus „Patriotai“ (2/3) dramatiškoje „URBO-NKL“ dvikovoje per pratęsimą 110:105 (26:24, 21:20, 18:23, 31:29, 14:9) įveikė Šakių „Vytį-VDU“ (2/1).

Rungtynių pradžioje aikštėje vyko atkakli kova. Pirmąjį ketvirtį šeimininkai laimėjo 26:24, o antrajame dar šiek tiek padidino pranašumą. Į ilgąją pertrauką „Patriotai“ išėjo pirmaudami 47:44.

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Po pertraukos iniciatyvą perėmė svečiai. Trečiąjį kėlinį „Vytis-VDU“ laimėjo 23:18 ir prieš lemiamą ketvirtį įgijo dviejų taškų persvarą (67:65).

Ketvirtajame kėlinyje komandos surengė rezultatyvią kovą. Alytiškiai per dešimt minučių pelnė 31 tašką, tačiau Šakių ekipa atsakė 29 taškais. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 96:96, todėl nugalėtojui išaiškinti prireikė pratęsimo.

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Papildomų penkių minučių metu sėkmingiau rungtyniavo „Patriotai“. Šeimininkai laimėjo pratęsimą 14:9 ir iškovojo pergalę 110:105.

Nugalėtojų gretose nesustabdomai rungtyniavo Channonas Hallas. Amerikietis per 30 minučių pelnė 43 taškus, pataikė 12 iš 20 dvitaškių ir 4 iš 5 tritaškių bei surinko 36 naudingumo balus.

Prie pergalės svariai prisidėjo ir Jamesas Williamsas, pelnęs 22 taškus, atkovojęs 8 kamuolius bei 4 kartus perėmęs kamuolį. Šarūnas Valunta pridėjo 16 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus, o Karolis Guščikas atkovojo net 14 kamuolių. Būtent kova dėl atšokusių kamuolių tapo vienu svarbiausių alytiškių pranašumų. Šeimininkai ją laimėjo net 49:19 ir po antrųjų šansų pelnė 23 taškus.

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Šakių komandoje rezultatyviausias buvo Kajus Leliukas, surinkęs 29 taškus. Arūnas Rimkus pelnė 27 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus perėmė kamuolį ir užfiksavo 39 naudingumo balus. Paulius Veliutis pridėjo 21 tašką.

„Patriotai“: Channonas Hallas 43 (6 atk. kam., 36 naud. bal.), Jamesas Williamsas 22 (8 atk. kam., 4 per. kam.), Šarūnas Valunta 16 (6 rez. perd.), Edas Valenta 8 (9 atk. kam.), Karolis Guščikas 8 (14 atk. kam.), Ernestas Jaškus 5.

„Vytis-VDU“: Kajus Leliukas 29 (29 naud. bal.), Arūnas Rimkus 27 (6 rez. perd., 4 per. kam., 39 naud. bal.), Paulius Veliutis 21, Jokūbas Rubinas 9, Nojus Lebskas 8, Rokas Norutis 6.

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