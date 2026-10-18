„Juventus“ namuose patyrė skaudų pralaimėjimą prieš „Lazio“

Randalas Kolo Muani tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas nepakito.
Oliveris Provstgaardas pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Lazio“ į priekį 1:0.
Gustavas Isaksenas sužaidus valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Fisayo Dele-Bashiru rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.
„Lazio“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Juventus“ su 11 taškų žengia aštuntas.
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