Lietuviškasis „Celje“ Slovėnijoje tenkinosi lygiosiomis, Šapolos klubas Italijoje didina savo persvarą

Galiausiai jų ginama „Celje“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Maribor“ klubu.
Italijos „Serie C“ lygoje Motiejus Šapola žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo tik 90 minutę, o jo ginamas „Spezia“ klubas išvykoje 1:0 palaužė „Ravenna“ klubo futbolininkus bei po šios pergalės dar labiau įtvirtino savo pranašumą bei su 28 taškais pirmauja lygoje ir 8 taškais lenkia tą patį „Ravenna“ klubą.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse saugas Ernestas Gudelevičius žaidė 77 minutes bei padėjo „Altamura“ klubui svečiuose 3:1 įveikti „Cosenza“ klubą.
Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius žaidė startinėje „Sanremese“ klubo sudėtyje ir padėjo šiam klubui namuose 1:0 įveikti buvusį lietuvio klubą „Sestri Levante“.
Italijos „Primavera“ lygoje gynėjas Lukas Klišys žaidė startinėje „Genoa“ U-20 klubo sudėtyje ir padėjo savo komandai sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Sassuolo“ U-20 komanda.
Kazachstano „Premier“ lygoje gynėjas Kipras Kažukolovas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Astana“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Kaspij Aktau“ klubu.
Antroje Pietų Korėjos lygoje puolėjas Edgaras Dubickas žaidė nuo 63 minutės ir nors lietuvis nepasižymėjo, jo ginamas „Suwon Bluewings“ klubas namuose 3:2 įveikė „Hwaseong“ ekipą.
Trečioje Ispanijos lygoje lietuvis Romualdas Jansonas žaidė nuo78 minutės, o jo ginamas „Ourense“ klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo „Real Aviles“ klubui.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Baleares“ klubu.
Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o lietuvio ekipa namuose 1:2 pralaimėjo Brno „Zbrojovka“ klubui.
Irako pirmenybėse Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Erbil“ klubas namuose 0:1 nusileido „Al Mosul“ klubui.
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