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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Lietuviškasis „Celje“ Slovėnijoje tenkinosi lygiosiomis, Šapolos klubas Italijoje didina savo persvarą

2026-10-18 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-18 21:31
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Slovėnijos lygoje sekmadienį žaidė lietuviškasis „Celje“ klubas. Jo gretose puolėjas Armandas Kučys žaidė 67 minutes, gynėjas Artemijus Tutyškinas – visas rungtynes, o kitas gynėjas Pijus Širvys aikštėje pasirodė nuo 89 minutės..

Armandas Kučys | Klubo nuotr.

Slovėnijos lygoje sekmadienį žaidė lietuviškasis „Celje“ klubas. Jo gretose puolėjas Armandas Kučys žaidė 67 minutes, gynėjas Artemijus Tutyškinas – visas rungtynes, o kitas gynėjas Pijus Širvys aikštėje pasirodė nuo 89 minutės..

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Galiausiai jų ginama „Celje“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Maribor“ klubu.

Italijos „Serie C“ lygoje Motiejus Šapola žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo tik 90 minutę, o jo ginamas „Spezia“ klubas išvykoje 1:0 palaužė „Ravenna“ klubo futbolininkus bei po šios pergalės dar labiau įtvirtino savo pranašumą bei su 28 taškais pirmauja lygoje ir 8 taškais lenkia tą patį „Ravenna“ klubą.

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Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse saugas Ernestas Gudelevičius žaidė 77 minutes bei padėjo „Altamura“ klubui svečiuose 3:1 įveikti „Cosenza“ klubą.

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Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius žaidė startinėje „Sanremese“ klubo sudėtyje ir padėjo šiam klubui namuose 1:0 įveikti buvusį lietuvio klubą „Sestri Levante“.

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Italijos „Primavera“ lygoje gynėjas Lukas Klišys žaidė startinėje „Genoa“ U-20 klubo sudėtyje ir padėjo savo komandai sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Sassuolo“ U-20 komanda.

Kazachstano „Premier“ lygoje gynėjas Kipras Kažukolovas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Astana“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Kaspij Aktau“ klubu.

Antroje Pietų Korėjos lygoje puolėjas Edgaras Dubickas žaidė nuo 63 minutės ir nors lietuvis nepasižymėjo, jo ginamas „Suwon Bluewings“ klubas namuose 3:2 įveikė „Hwaseong“ ekipą.

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Trečioje Ispanijos lygoje lietuvis Romualdas Jansonas žaidė nuo78 minutės, o jo ginamas „Ourense“ klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo „Real Aviles“ klubui.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Baleares“ klubu.

Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o lietuvio ekipa namuose 1:2 pralaimėjo Brno „Zbrojovka“ klubui.

Irako pirmenybėse Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Erbil“ klubas namuose 0:1 nusileido „Al Mosul“ klubui.

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