Dončičių kritikavęs „Warriors“ naujokas sulaukė netikėto Greeno palaikymo

„Warriors“ sezoną pradėjo pralaimėjimu 105:127, tačiau po susitikimo daugiausia dėmesio sulaukė ne rezultatas, o aikštėje vykęs krepšininkų apsižodžiavimas.
Y. Lendeborgas visų rungtynių metu provokavo slovėną, o po susitikimo pareiškė praradęs jam pagarbą dėl nuolatinio skundimosi teisėjams ir bandymų išprovokuoti pražangas.
Vis dėlto D. Greenas nemano, kad naujokas pasielgė netinkamai.
„Žinau, kad visi sakys: „Jis neturėtų taip kalbėti su Luka. Negalima taip elgtis su Luka.“
Bet aš su tuo nesutinku visu tūkstančiu procentų.
Jeigu jau pradedi su kažkuo apsižodžiuoti, turi tai daryti tol, kol nebegali kalbėti.
Jeigu jis tave sutriuškina, kas iš to? Šį sezoną su juo dar žaisi tris kartus. Kitą kartą vėl turi jį provokuoti. Ir trečią kartą turi daryti tą patį“, – kalbėjo D. Greenas.
Pasak keturiskart NBA čempiono, pagarba garsiausiems lygos žaidėjams neturėtų atsirasti vien dėl jų reputacijos.
„Visi šioje lygoje kartoja, kad tam tikrus žaidėjus privalai gerbti. Aš į NBA atėjau ne su tokiu požiūriu.
Dabar visi sako, kad naujokas išmoko pamoką. Kokią pamoką? Kitą kartą susitikęs su Luka jis vėl turi jį provokuoti“, – aiškino veteranas.
D. Greenas pabrėžė, kad labiausiai vertina krepšininkus, kurie nesitraukia iš konflikto net susidūrę su stipresniu varžovu.
„Jeigu pradedi su kažkuo kalbėti, vadinasi, įsiveli į kovą.
Prarandu pagarbą tiems, kurie pradeda provokuoti, supranta, kad įsivėlė į rimtą kovą, ir tada nutyla.
Turi tęsti. Tokie žaidėjai nusipelno visos mano pagarbos“, – teigė D. Greenas.
Jis taip pat prisiminė savo karjeros pradžią.
„Aš į šią lygą atėjau su tokiu pačiu požiūriu. Praėjo 15 metų, o mano mąstymas nepasikeitė.
Priversk mane užsičiaupti. Jeigu nesugebi, aš ir toliau kalbėsiu.
Todėl man patinka tai, ką daro Lendeborgas. Tikiuosi, kad jis ir toliau taip elgsis“, – sakė puolėjas.
D. Greenas nesutiko ir su nuomone, kad L. Dončičius visiškai pažemino naujoką.
„Beje, tai tikrai nebuvo įspūdingiausios Lukos rungtynės. Visi esame matę gerokai įspūdingesnių jo pasirodymų.
Todėl kitą kartą reikia elgtis taip pat. O kas nutiks, tas nutiks“, – pridūrė jis.
L. Dončičius rungtynes baigė pelnęs 28 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus per 30 minučių.
Tuo metu Y. Lendeborgas debiutiniame NBA susitikime surinko 12 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Po rungtynių slovėnas pripažino, kad varžovo provokacijos jį papildomai motyvavo.
„Visi žino, kad kai kažkas pradeda su manimi kalbėti, pamato kitokią mano versiją. Taip nutiko ir šį kartą“, – sakė L. Dončičius.
„Jis kalbėjo beprotiškus dalykus. Bet šį sezoną stengiuosi neatsikirsti, nes nenoriu gauti techninių pražangų.
Tai pirmas kartas, kai nebuvo skirtos abipusės techninės pražangos, nes aš nieko nepasakiau.
Dirbu ties tuo. Ir, kaip matote, tai puikiai suveikė“, – šypsojosi „Lakers“ lyderis.
D. Greenas taip pat papasakojo, kad dar pasirengimo sezonui metu pats mėgino išprovokuoti Y. Lendeborgą.
Pasak veterano, naujokas į tokius iššūkius visada reaguodavo tinkamai.
„Jis atsako. Kai jį spaudi, jis atsako. Kai ant jo šauki, kad kažką padarytų, jis reaguoja.
Manau, kad antroje rungtynių pusėje jis žaidė geriau nei pirmoje. Vadinasi, sureagavo.
Žinoma, vienoje pusėje yra devynerius metus NBA žaidžianti superžvaigždė, o kitoje – naujokas. Natūralu, kad Luka turėtų sužaisti geriau.
Bet kalbėk taip, kaip kalbėjai. Man tai patinka“, – teigė D. Greenas.
Veteranas prisiminė ir savo akistatą su Kevinu Durantu karjeros pradžioje.
„Durantas mums įmetė 54 taškus. Ir ką? Aš vis tiek toliau kalbėjau. O dabar jau galiu prieš jį gintis“, – pareiškė D. Greenas.
Tuo metu Y. Lendeborgas po rungtynių neslėpė, ką sakė slovėnui aikštėje.
„Sakiau jam, kad jis niekam tikęs. Kartojau: „Tu negali prieš mane pelnyti taškų.“
Tai sakiau visas rungtynes. Žinoma, pasakiau ir kelis keiksmažodžius, todėl gavau techninę pražangą“, – pasakojo NBA naujokas.
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