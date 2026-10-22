Panevėžyje – XXVII tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras

Šiemet ringe kovos sportininkai iš 11 šalių. Tarp jų – Lietuvos, Latvijos, Alžyro, Armėnijos, Izraelio, Škotijos, Italijos, Lenkijos, Belgijos, Švedijos ir Ukrainos atstovai. Savo miestui atstovaus ir Panevėžio sporto centro boksininkai, kurie ringe išmėgins jėgas su kitų šalių sportininkais. Tai – suaugusiųjų grupėje kovosiantys Marija Šmakotinaitė (sv. kat. 51 kg) ir Edgaras Trotenskis (sv. kat. 70 kg) bei jaunimo amžiaus grupės dalyvis Klaudijus Stankevičius (sv. kat. 80 kg).
V. Karpačiausko vardu pavadintas turnyras primena ne tik įspūdingus Lietuvos bokso pasiekimus, bet ir patirties perdavimo svarbą. Savo sportinę karjerą aukščiausio lygio varžybose įprasminęs V. Karpačiauskas šiandien prisideda prie naujosios boksininkų kartos ugdymo Panevėžyje.
Turnyro programa
Spalio 22 d. 16 val. – preliminarios kovos.
Spalio 23 d. nuo 16 val. – pusfinaliai.
Spalio 24 d. nuo 14 val. – finalinės kovos.
Visos kovos vyks Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, įėjimas – nemokamas.
Bokso gerbėjai ir visi sportui neabejingi panevėžiečiai kviečiami atvykti į areną, palaikyti miesto sportininkus ir stebėti tris dienas vyksiančias atkaklias tarptautinio turnyro kovas.
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