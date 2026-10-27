TV3 Žinios. Traukinio tragedija Kretingoje; Svarbūs rinkimai Izraelyje

Istoriniai parlamento rinkimai Izraelyje – pirmą kartą nuo 2023 m. spalio 7-osios išpuolio izraeliečiai sprendžia, kam patikėti šalies valdžią. Daugiau nei 70 tūkstančių piliečių grįžo iš užsienio, kad įmestų biuletenį į balsadėžę. Ant kortos – Benjamino Netanyahu politinis likimas. Jis beveik 30 metų išlieka viena svarbiausių Izraelio politikos figūrų, o dabar rizikuoja užleisti valdžią savo pagrindiniam varžovui – buvusiam Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadui Gadi Eisenkotui.
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