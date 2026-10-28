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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkiją pasieks žiema: prognozuojamos pūgos

2026-10-28 13:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 13:21
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Paskutinės spalio dienos visoje Lenkijoje pasižymi vidutine temperatūra ir gana ramiais orais. Tačiau jau pirmosiomis lapkričio dienomis situacija iš esmės pasikeis. Naujausios prognozės numato staigų atšalimą – jis Lenkiją turėtų pasiekti maždaug lapkričio 6 d., o kartu su juo gali iškristi ir pirmasis sniegas žemumose. Trumpalaikio sniego gali sulaukti ir kalnuotos vietovės, taip pat centrinė bei šiaurinė šalies dalys.

Graikijoje prisnigo gegužę (nuotr. gamintojo)

Paskutinės spalio dienos visoje Lenkijoje pasižymi vidutine temperatūra ir gana ramiais orais. Tačiau jau pirmosiomis lapkričio dienomis situacija iš esmės pasikeis. Naujausios prognozės numato staigų atšalimą – jis Lenkiją turėtų pasiekti maždaug lapkričio 6 d., o kartu su juo gali iškristi ir pirmasis sniegas žemumose. Trumpalaikio sniego gali sulaukti ir kalnuotos vietovės, taip pat centrinė bei šiaurinė šalies dalys.

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Panašu, kad Lenkijoje stabilūs orai dar išsilaikys kelias dienas. Tik vietomis dangus labiau apsiniauks, o lietus bus trumpalaikis ir greičiausiai negausus.

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Tačiau GFS ir ECMWF orų modeliai nežada nieko gero – lapkričio pradžioje orai gerokai pablogės.

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Lapkričio 6–11 d. beveik visoje Lenkijoje gali pasirodyti pirmosios pūgos. Iš žemyno šiaurės plūstelėjęs šaltas arktinis oras atneš neigiamą temperatūrą ir tikrą žiemos dvelksmą.

Tai reiškia, kad žiemiški orai gali prasidėti gerokai anksčiau nei įprastai – pastaraisiais metais pirmasis sniegas žemumose dažniausiai iškrisdavo tik lapkričio pabaigoje, rašo „RMF24“.

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Trumpalaikės pūgos prognozuojamos daugiausia centrinėje ir šiaurinėje Lenkijos dalyse, taip pat kai kur šalies rytuose.

Naujausiais GFS modelio skaičiavimais, jau lapkričio 10 d. beveik visoje šalyje termometrai rodys temperatūrą, artimą nuliui, o vietomis Liublino vaivadijoje ir centrinėje Lenkijoje šaltis sieks maždaug 5 laipsnius šalčio.

Kitomis dienomis turėtų būti dar šalčiau – trečiadienį, lapkričio 11 d., temperatūra šalies pietryčiuose gali nukristi net iki 8 laipsnių šalčio, o priekalnių vietovėse – iki šiuo metų laiku rekordinės 14 laipsnių šalčio temperatūros.

Žiema Lenkijoje jau visai čia pat 

Sinoptikai pabrėžia, kad artėjantis atšalimas yra ir signalas vairuotojams. Jau dabar verta pagalvoti apie žieminių padangų keitimą.

Naktinės ir ankstyvo ryto šalnos bei sniegas gali lemti, kad kelionėse prireiks daugiau atsargumo.

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