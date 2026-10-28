Lenkiją pasieks žiema: prognozuojamos pūgos

Panašu, kad Lenkijoje stabilūs orai dar išsilaikys kelias dienas. Tik vietomis dangus labiau apsiniauks, o lietus bus trumpalaikis ir greičiausiai negausus.
Tačiau GFS ir ECMWF orų modeliai nežada nieko gero – lapkričio pradžioje orai gerokai pablogės.
Lapkričio 6–11 d. beveik visoje Lenkijoje gali pasirodyti pirmosios pūgos. Iš žemyno šiaurės plūstelėjęs šaltas arktinis oras atneš neigiamą temperatūrą ir tikrą žiemos dvelksmą.
Tai reiškia, kad žiemiški orai gali prasidėti gerokai anksčiau nei įprastai – pastaraisiais metais pirmasis sniegas žemumose dažniausiai iškrisdavo tik lapkričio pabaigoje, rašo „RMF24“.
Trumpalaikės pūgos prognozuojamos daugiausia centrinėje ir šiaurinėje Lenkijos dalyse, taip pat kai kur šalies rytuose.
Naujausiais GFS modelio skaičiavimais, jau lapkričio 10 d. beveik visoje šalyje termometrai rodys temperatūrą, artimą nuliui, o vietomis Liublino vaivadijoje ir centrinėje Lenkijoje šaltis sieks maždaug 5 laipsnius šalčio.
Kitomis dienomis turėtų būti dar šalčiau – trečiadienį, lapkričio 11 d., temperatūra šalies pietryčiuose gali nukristi net iki 8 laipsnių šalčio, o priekalnių vietovėse – iki šiuo metų laiku rekordinės 14 laipsnių šalčio temperatūros.
Žiema Lenkijoje jau visai čia pat
Sinoptikai pabrėžia, kad artėjantis atšalimas yra ir signalas vairuotojams. Jau dabar verta pagalvoti apie žieminių padangų keitimą.
Naktinės ir ankstyvo ryto šalnos bei sniegas gali lemti, kad kelionėse prireiks daugiau atsargumo.
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