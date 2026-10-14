Budrys: sieksime, kad Rusijos GRU būtų pripažinta teroristine organizacija

„Jos pripažinimas teroristine organizacija reikštų, kad ir visi, kurie yra tarnavę ar yra susiję su GRU, jie mūsų būtų laikomi remiančiais arba prisidedančiais prie terorizmo. Ir tokių žmonių nė kvapo negalėtų būti aplinkui mūsų įmonės, bankus, teritoriją. Tik tam reikia stipraus teisinio pagrindimo ir tai, ką dabar darome. Visi tyrimai, bylos, kurios atsiduria teisme, ten, kur yra epizodai, įrodantys ne tiktai atribuciją į Rusiją, bet ir į konkrečią instituciją, ir kai tai yra GRU, bet tuo pagrindu sieksime, kad ji būtų pripažinta teroristine organizacija“, – LRT radijui trečiadienį teigė K. Budrys.
„Turime įvardinti tikrais pavadinimais tai, ką Rusija daro šiuo metu ir neleisti, kad visa tai liktų nebaudžiama“, – akcentavo jis.
Šią savaitę Liuksemburge dalyvaudamas Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų taryboje, ministras paragino Bendrijos nares imtis veiksmų prieš Rusijos GRU.
Pasak K. Budrio, GRU jau veikia kaip teroristinė organizacija, todėl ES „turi ją tokia pripažinti“.
Ministras taip pat teigė, kad Europa turi atsakyti į Rusijos veiksmus griežtesnėmis sankcijomis, didesniu spaudimu ir tarptautine Rusijos izoliacija.
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