Kęstutis Budrys: santykių su Kinija atkūrimo procesas juda, bet į detales nesileisiu

„Procesas juda, premjerą detaliai informuoju, taip pat kaip ir visus kitus, kaip ir respublikos prezidentą informuoju apie tai, kas yra daroma, bet aš nei į terminus, nei į detales tikrai nesileisiu dabar“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė K. Budrys.
Ministras taip pat neatskleidė, kiek šis procesas yra susijęs su Taivaniečių atstovybės Lietuvoje klausimu.
Taip ministras reagavo į klausimą apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus trečiadienį išsakytą poziciją, kad derybos su Kinija juda teigiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
M. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.