Lietuvoje fiksavo drono garsus: paviešinti vaizdo įrašai

Pasvalio rajono policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkė Rita Šakenienė žurnalistams teigė, kad apie galimą droną policija sekmadienį sulaukė apie 20 pranešimų.
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Iš NKVC vadovo – naujausia žinia dėl drono incidento
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad nuo į šalį sekmadienį galimai įskridusio drono galimai nukentėjo civilinis automobilis, tačiau žmonės nebuvo sužeisti.
„Buvo pranešimas ryte, kad apgadintos (…) durelės civilinio automobilio, kuris vyko greta (…) Juodžionių kaimo Pasvalio rajone, bet kažkokių nukentėjimų didelių nėra, žmonės nesužeisti, bet automobilis – taip, nukentėjo“, – LRT radijui sekmadienį teigė V. Vitkauskas.
„Panašu, kad taip, (dronui nukritus keliu važiavo automobilis – ELTA), (…) panašu, kad nebuvo paisoma raudonų įspėjimų, kad nereikėtų to daryti – aišku, žmonės galbūt neišgirdo, galbūt galvojo, kad saugiau pasiekti artimiausią tašką ir ten pasislėpti, sunku vertinti, kodėl taip nutiko, bet turbūt svarbiausia žinia, kad niekas nenukentėjo“, – tikino NKVC vadovas.
Policija sulaukė pranešimų
Pasvalio policijos duomenimis, minėtas automobilis sekmadienį vyko nuo Biržų link Pasvalio, jo priekinės durelės buvo nesmarkiai apgadintos kritusių nuolaužų, keleiviai nenukentėjo – tiesa, kol kas nekomentuojama, ar drono nuolaužos nukrito ant važiuojamosios kelio dalies.
Anot NKVC vadovo, šiuo metu dar vyksta teritorijos, kur galimai nukrito dronas, apžiūra, kai kurios nuolaužos ir detalės jau surastos, tačiau dar ne visos, teritorija aptverta.
V. Vitkausko teigimu, apžiūra vykdoma tiek iš oro, tiek ant žemės, radus visas objekto dalis, tikimasi nustatyti jo kilmę.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paskelbė paprašęs Lenkijos pagalbos tiriant šį incidentą.
Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime.
Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad policija gavo pranešimus apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.
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