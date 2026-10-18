Kodėl perspėjimų apie oro pavojų šįryt sulaukė ne visi Lietuvos gyventojai? Po kilusio pasipiktinimo – PAGD žinia

Taip ji kalbėjo daliai visuomenės piktinantis, kad apie sekmadienį į Lietuvą iš Lenkijos įskridusį galimą droną buvo pranešta tik daliai gyventojų.
„Už gyventojų perspėjimą ir informavimą yra atsakingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad oro pavojaus atveju informaciją, jog reikia perspėti gyventojus apie oro pavojų, departamentas gauna iš Lietuvos kariuomenės“, – BNS teigė J. Orentaitė.
„Kariuomenė informuoja PAGD apie oro pavojų, nurodo, kurioje vietoje ir kokiu metu tas pavojus yra skelbiamas. Todėl PAGD tiesiog atlieka tą techninę dalį ir informuoja gyventojus“, – pridūrė ji.
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Departamento atstovės teigimu, pirmoji informacija iš Lietuvos kariuomenės PAGD buvo perduota apie Kauno apskrities vietoves.
„Tada ėjo Šiaulių apskritis ir vėliau Panevėžio apskritis“, – aiškino ji.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau žurnalistams teigė, kad jam „keista ir nepriimtina“, jog apie incidentą buvo informuoti ne visi gyventojai. Jis žadėjo aiškintis situaciją.
Kaip rašė BNS, dronas į Lietuvą įskrido anksti sekmadienį ryte, jo dalys vėliau rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime.
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