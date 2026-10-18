TV3 Žinios. Į Lietuvą įskrido dronas; Smurtiniai protestai Prancūzijoje

Protestai griauna Prancūziją. Vandalai padegė istorinę Limožo miesto rotušę. Šalia taikių protestuotojų siaučiantys radikalai daužo parduotuvių vitrinas, plėšia, degina šiukšliadėžes.
Po Ukrainos dronų atakos – didžiuliai gaisrai Sankt Peterburgo naftos terminale ir naftos bazėje. Chaosas Rusijos oro uostose – šimtai skrydžių atidėti.
Vidaus reikalų ministras užvėrė Lietuvos duris keturių musulmoniškų šalių gyventojams, esą jie kelia riziką šalies saugumui. Tačiau kitų šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos piliečiai į Lietuvą patekti galės.
Profesoriui Vytautui Landsbergiui – 94-eri. Garbės pirmininką konservatoriai pasveikino su dainomis, linkėjimais ir gėlėmis.
Į sukčių nagus patekusi klaipėdietė senjorė neteko savo buto ir visų santaupų. Su sukčiais gyventojai susiduria kone kasdien, dalis jų – imituoja ir romantinius santykius.
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