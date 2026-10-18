Trumpas sureagavo į pavojingus įvykius Europos šalyje: „Užverkite sienas ir perimkite kontrolę, kol dar ne vėlu!“

„Prancūzija dega! Žmonių iš visiškai kitokio pasaulio, žmonių su neapykanta širdyse, imigracija sužlugdė tą kadaise didžią šalį, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas. – Užverkite sienas ir perimkite kontrolę, kol dar ne vėlu!“
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as taip pat pakomentavo situaciją Prancūzijoje, teigdamas, kad šie neramumai kilo dėl imigracijos.
„Vakarų liberalai įsivežė trečiąjį pasaulį į Prancūziją ir kitas šalis, prisidengdami įvairove ir užuojauta. Jie ignoravo esminius asimiliacijos ir suderinamumo klausimus“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė J. D. Vance'as.
Šie jų komentarai pasirodė Prancūzijai sekmadienį bandant atsigauti po didžiulės žalos, patirtos per išvakarėse kilusius smurtinius protestus.
Prancūziją krečia protestai
Jų metu buvo sulaikyta 1,8 tūkst. žmonių, padegta istorinė rotušė ir buvo masiškai plėšiamos parduotuvės.
Šie neramumai, kuriuos pareigūnai įvardijo kaip itin intensyvius, padidino įtampą prezidentui Emmanueliui Macronui, kurio valdymas eina į pabaigą artėjant po pusmečio vyksiantiems rinkimams. Prieš tai kelias savaites vyko moksleivių protestai, per kuriuos taip pat ne kartą prasiveržė smurtas.
Sekmadienį socialiniame tinkle „X“ vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas pranešė, kad „buvo sulaikyta apie 1,8 tūkst. asmenų, o šiuo metu atliekami tyrimai siekiant nustatyti šių veiksmų kaltininkus, kad jie stotų prieš teismą“.
Paryžiaus gatvėse mėtėsi sudegusios protestuotojų statytų barikadų liekanos iš dviračių, šiukšliadėžių ir kitų daiktų. Keliose gatvėse buvo išdaužytos parduotuvių vitrinos ir stūksojo sudegintų automobilių kėbulai.
Paryžiaus vicemerė Lamia El Aaraje pareiškė, kad sostinė patyrė „tokį smurto lygį, kokio, manau, dar niekada nebuvome matę“.
Per demonstracijas prieš didelę infliaciją ir pragyvenimo išlaidas Paryžiuje bei daugelyje kitų miestų, įskaitant Marselį, Bordo, Nicą ir Strasbūrą, kaukėti jaunuoliai apiplėšė dešimtis parduotuvių.
Per savaitgalį Prancūzijoje vykusius protestus nukentėjo apie 1 500 parduotuvių ir prekybos vietų, daugelis jų buvo apiplėštos, sekmadienį pranešė šiam sektoriui atstovaujančios organizacijos vadovas.
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