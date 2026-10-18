Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas sureagavo į pavojingus įvykius Europos šalyje: „Užverkite sienas ir perimkite kontrolę, kol dar ne vėlu!“

2026-10-18 16:08 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 16:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas  sekmadienį dėl Prancūzijoje kilusių protestų apkaltino imigraciją ir paragino šalį sugriežtinti migracijos taisykles.

Trumpas suregavo į pavojingus įvykius Europos šalyje: „Užverkite sienas ir perimkite kontrolę, kol dar ne vėlu!“
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas  sekmadienį dėl Prancūzijoje kilusių protestų apkaltino imigraciją ir paragino šalį sugriežtinti migracijos taisykles.

REKLAMA
6

„Prancūzija dega! Žmonių iš visiškai kitokio pasaulio, žmonių su neapykanta širdyse, imigracija sužlugdė tą kadaise didžią šalį, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas. – Užverkite sienas ir perimkite kontrolę, kol dar ne vėlu!“

TAIP PAT SKAITYKITE:

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as taip pat pakomentavo situaciją Prancūzijoje, teigdamas, kad šie neramumai kilo dėl imigracijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Vakarų liberalai įsivežė trečiąjį pasaulį į Prancūziją ir kitas šalis, prisidengdami įvairove ir užuojauta. Jie ignoravo esminius asimiliacijos ir suderinamumo klausimus“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė J. D. Vance'as.

REKLAMA

Šie jų komentarai pasirodė Prancūzijai sekmadienį bandant atsigauti po didžiulės žalos, patirtos per išvakarėse kilusius smurtinius protestus.

Prancūziją krečia protestai

Jų metu buvo sulaikyta 1,8 tūkst. žmonių, padegta istorinė rotušė ir buvo masiškai plėšiamos parduotuvės.

Šie neramumai, kuriuos pareigūnai įvardijo kaip itin intensyvius, padidino įtampą prezidentui Emmanueliui Macronui, kurio valdymas eina į pabaigą artėjant po pusmečio vyksiantiems rinkimams. Prieš tai kelias savaites vyko moksleivių protestai, per kuriuos taip pat ne kartą prasiveržė smurtas.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį socialiniame tinkle „X“ vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas pranešė, kad „buvo sulaikyta apie 1,8 tūkst. asmenų, o šiuo metu atliekami tyrimai siekiant nustatyti šių veiksmų kaltininkus, kad jie stotų prieš teismą“.

Paryžiaus gatvėse mėtėsi sudegusios protestuotojų statytų barikadų liekanos iš dviračių, šiukšliadėžių ir kitų daiktų. Keliose gatvėse buvo išdaužytos parduotuvių vitrinos ir stūksojo sudegintų automobilių kėbulai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paryžiaus vicemerė Lamia El Aaraje pareiškė, kad sostinė patyrė „tokį smurto lygį, kokio, manau, dar niekada nebuvome matę“.

Per demonstracijas prieš didelę infliaciją ir pragyvenimo išlaidas Paryžiuje bei daugelyje kitų miestų, įskaitant Marselį, Bordo, Nicą ir Strasbūrą, kaukėti jaunuoliai apiplėšė dešimtis parduotuvių.

Per savaitgalį Prancūzijoje vykusius protestus nukentėjo apie 1 500 parduotuvių ir prekybos vietų, daugelis jų buvo apiplėštos, sekmadienį pranešė šiam sektoriui atstovaujančios organizacijos vadovas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų