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TV3 naujienos > Užsienis

Sujudimas Kanadoje – Albertoje įvyko separatistų mitingas

2026-10-18 15:44 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 15:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Albertos atsiskyrimo nuo Kanados šalininkai šeštadienį susirinko provincijos sostinėje, ragindami gyventojus balsuoti už tai, kad ateityje būtų surengtas referendumas dėl nepriklausomybės.

Kanados vėliava SCANPIX

Albertos atsiskyrimo nuo Kanados šalininkai šeštadienį susirinko provincijos sostinėje, ragindami gyventojus balsuoti už tai, kad ateityje būtų surengtas referendumas dėl nepriklausomybės.

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Pirmadienį Albertos gyventojai balsuos dėl to, ar pradėti oficialų nepriklausomybės siekimo procesą. Šis balsavimas bus svarbus išbandymas Kanadai, kurios santykiai su Jungtinėmis Valstijomis šiuo metu yra įtempti.

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„Vadovaujama tokių žmonių kaip ponas Carney, Kanada tempia mus į tamsią prarają“, – per mitingą prie provincijos parlamento Edmontone naujienų agentūrai AFP sakė vienas žymiausių separatistų judėjimo veikėjų Jeffrey Rathas.

Atsiskyrimą palaiko maždaug ketvirtadalis

Ministras pirmininkas Markas Carney „po to, kai sugriovė mūsų santykius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, dabar tiesiogine prasme nori, kad prisijungtume prie Europos“, – sakė jis, omenyje turėdamas M. Carney pastangas stiprinti ryšius su Europos Sąjunga.

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Rugsėjį M. Carney palankiai įvertino pasiūlymą Kanadai tapti pirmąja Europos Sąjungos „asocijuotąja nare“, tuo sukeldamas JAV prezidento Donaldo Trumpo pasipiktinimą.

Apklausos rodo, kad atsiskyrimą nuo Kanados palaiko tik maždaug ketvirtadalis iš apie penkių milijonų Albertos gyventojų.

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Tačiau M. Carney perspėjo, kad Kanados vienybės šalininkai gali neateiti balsuoti.

„Tai pavojingas blefas. Tai ne pokeris... Tai mūsų šalies ateitis“, – sakė jis interviu, šeštadienį paskelbtame jo paskyroje socialiniame tinkle „X“.

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Dešiniųjų pažiūrų Albertos premjerė Danielle Smith vadovauja koalicijai, kurioje yra nemažai separatistų, rinkusių parašus, kad galėtų inicijuoti piliečių referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados.

Teismui dėl abejonių, ar toks referendumas neprieštarautų konstitucijai, tokią piliečių iniciatyvą užblokavus, D. Smith paskelbė savo inicijuojamą teisiškai neįpareigojantį balsavimą. Ji teigė, kad Albertos gyventojai nusipelno galimybės išreikšti savo nuomonę dėl nepriklausomybės.

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Ji įsipareigojo pradėti teisiškai įpareigojantį atsiskyrimo procesą, jei dauguma balsuos už nepriklausomybę.

Balsavimas vyks Kanados santykiuose su Jungtinėmis Valstijomis tvyrant įtampai dėl muitų ir grasinimų jos teritoriniam vientisumui.

Šiuo balsavimu susidomėjo ir D. Trumpo sąjungininkai. JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Alberta būtų „natūrali JAV partnerė“.

Separatistinės nuotaikos tvyro ir prancūzakalbėje Kanados Kvebeko provincijoje, kur spalio pradžioje rinkimus laimėjusi Kvebeko partija („Parti Québécois“) pažadėjo surengti naują referendumą dėl nepriklausomybės.

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