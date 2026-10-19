Pirmadienį – Nacionalinio saugumo komisijos posėdis: aiškinsis sekmadienio įvykių aplinkybes

Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, posėdyje bus aiškinamasi drono įskridimo aplinkybės, svarstomi papildomi įgaliojimai tarnyboms skraidykles neutralizuoti.
„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje svarstysime papildomus įgaliojimus tarnyboms neutralizuoti dronus ir aptarsime gyventojų informavimo klausimus“, – savo „Facebook“ paskyroje išvakarėse teigė premjeras.
„Būtina išsiaiškinti, iš kur dronas atskrido, kur jis pradėtas fiksuoti radarų“, – pridūrė jis.
Taip pat bus aptartas bandymas padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.
Tuo metu Prezidentūra BNS informavo, kad šalies vadovas su Lietuvos kariuomenės ir žvalgybos tarnybų atstovais aptars „oro erdvės gynybos ir atsako į hibridines grėsmes aktualijas“.
Kaip rašė BNS, dronas į Lietuvą iš Lenkijos įskrido sekmadienį ryte. Nukritusio drono dalys vėliau buvo rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
Apie dar vieną incidentą tos pačios dienos naktį pranešė premjeras M. Sinkevičius – bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.
Vyriausybės vadovas šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu. Anot jo, bandyta padegti įmonės teritorijoje esančias devynias palydovines antenas, valdymo bloką.
Dėl bandymo padegti įrangą pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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