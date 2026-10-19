Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmadienį – Nacionalinio saugumo komisijos posėdis: aiškinsis sekmadienio įvykių aplinkybes

2026-10-19 06:47 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 06:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienio naktį pasikėsinus padegti „Starlink“ ryšio įrangą, o ryte į Lietuvą įskridus dronui, pirmadienį Vyriausybėje rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, o prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su žvalgybos tarnybų vadovais ir kariuomenės Gynybos štabo viršininku.

Sekmadienio naktį pasikėsinus padegti „Starlink“ ryšio įrangą, o ryte į Lietuvą įskridus dronui, pirmadienį Vyriausybėje rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, o prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su žvalgybos tarnybų vadovais ir kariuomenės Gynybos štabo viršininku.

REKLAMA
0

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, posėdyje bus aiškinamasi drono įskridimo aplinkybės, svarstomi papildomi įgaliojimai tarnyboms skraidykles neutralizuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje svarstysime papildomus įgaliojimus tarnyboms neutralizuoti dronus ir aptarsime gyventojų informavimo klausimus“, – savo „Facebook“ paskyroje išvakarėse teigė premjeras.

REKLAMA
REKLAMA

„Būtina išsiaiškinti, iš kur dronas atskrido, kur jis pradėtas fiksuoti radarų“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Taip pat bus aptartas bandymas padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.

Tuo metu Prezidentūra BNS informavo, kad šalies vadovas su Lietuvos kariuomenės ir žvalgybos tarnybų atstovais aptars „oro erdvės gynybos ir atsako į hibridines grėsmes aktualijas“.

Kaip rašė BNS, dronas į Lietuvą iš Lenkijos įskrido sekmadienį ryte. Nukritusio drono dalys vėliau buvo rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.

REKLAMA
REKLAMA

Apie dar vieną incidentą tos pačios dienos naktį pranešė premjeras M. Sinkevičius – bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.

Vyriausybės vadovas šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu. Anot jo, bandyta padegti įmonės teritorijoje esančias devynias palydovines antenas, valdymo bloką.

Dėl bandymo padegti įrangą pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų