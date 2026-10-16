Lietuviai masiškai traukiasi iš pensijų kaupimo: štai ką atskleidė naujausi skaičiai

Tai sudaro arba 3,8 proc. visų kaupusiųjų šių metų pradžioje (apie 1,45 mln.), arba 6,8 proc. kaupusiųjų liepos pradžioje (781 tūkst.).
Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį ir antrąjį langą iš kaupimo jau išėjo pusė ( 52 proc.) šių pensijų fondų dalyvių – BNS skaičiavimais – 749 tūkst. žmonių.
Visas įmokėtas lėšas su investicine grąža atsiėmė 47,8 tūkst. žmonių, arba 3,4 proc. visų dalyvių – jiems išmokėta 351,3 mln. eurų (149,7 mln. eurų – jų įmokos, 201,6 mln. eurų – fondų uždirbta investicinė grąža), tuo metu „Sodrai“ grįžo 132,1 mln. eurų jos įmokų ir valstybės paskatos.
Dar 4,3 tūkst. žmonių kaupimą baigė likus penkiems ar mažiau metų iki senatvės pensijos amžiaus (0,3 proc.), 851 – dėl sunkios ligos (0,1 proc.), o 2,7 tūkst. gyventojų (0,2 proc.) išsiėmė tik 25 proc. sukauptos sumos.
„Didžiausią sprendimų pasitraukti bangą matėme metų pradžioje – vėlesniais mėnesiais ji nuosekliai slūgo. Kartu matome, kad gyventojai ne tik tęsia kaupimą, bet ir jį atnaujina ar pradeda – šiemet, iki spalio 15 dienos, sudaryta apie 38 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių“, – pranešime teigė LIPFA vadovas Vaidotas Rūkas.