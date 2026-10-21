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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„MM Grupp“ kol kas neturi parduoti „Apollo“ kino teatrų Vilniuje ir Kaune

2026-10-21 07:49 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-21 07:49
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Konkurencijos tarybai prieš metus įpareigojus kino teatrų tinklą „Apollo“ valdančią Estijos investicijų bendrovę „MM Grupp“ parduoti Vilniaus ir Kauno „Akropoliuose“ veikiančius kino teatrus „Apollo“, teismas nutarė, kad ji kol kas to neturi daryti. 

“Apollo“ kino teatras (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Konkurencijos tarybai prieš metus įpareigojus kino teatrų tinklą „Apollo“ valdančią Estijos investicijų bendrovę „MM Grupp“ parduoti Vilniaus ir Kauno „Akropoliuose“ veikiančius kino teatrus „Apollo“, teismas nutarė, kad ji kol kas to neturi daryti. 

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Taryba žada skųsti sprendimą tik dėl kino teatro Vilniuje.  

Regionų administracinis teismas spalio 15 dieną tenkino „MM Grupp“ prašymą ir laikinai sustabdė tarybos praėjusių metų spalio nutarimą, kuriuo įmonė  buvo įpareigota nutraukti pažeidimą – parduoti įmonę „Forum Cinemas Lithuania“ naujam pirkėjui arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjai „Odeon Cinemas Group“.

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„Teismas įvertino, kad šį įpareigojimą įvykdžius (...) dar neišnagrinėjus ginčo dėl Konkurencijos tarybos 2025 metų spalio 28 dienos nutarimo teisėtumo, pareiškėjai („MM Grupp“ – BNS) galėtų kilti negrįžtamų ir sunkiai atitaisomų padarinių, nes perleistų verslų susigrąžinimas, net ir vėliau panaikinus ginčijamą nutarimą, nebūtų užtikrintas“, – komentare BNS teigė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.

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Pasak jos, „MM Grupp“ prašymą laikinai sustabdyti įpareigojimo vykdymą iš esmės grindė tuo, kad, nesulaukus galutinio teismo sprendimo jai tektų perleisti arba grąžinti kino teatrus Vilniaus ir Kauno „Akropoliuose“.

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Be to, įmonė teigė, kad dėl nustatytų pardavimo terminų ir kitų apribojimų verslus tektų parduoti nepalankiomis sąlygomis patiriant finansinių nuostolių.

„MM Grupp“ taip pat ginčija Konkurencijos tarybos poziciją dėl „Forum Cinemas“ kontrolės įgijimo ir teigia, kad laikinas įpareigojimo sustabdymas tik išsaugotų esamą padėtį iki galutinio teismo sprendimo.

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Tuo metu taryba teigia skųsianti teismo sprendimą tik dėl kino teatro Vilniuje.

„Institucija laikosi nuomonės, kad „MM Grupp“ įvykdė 2025 metų spalio 28 dienos nutarimu nustatytą įpareigojimą dėl Vilniaus kino teatro, tai yra pateikė pranešimą Konkurencijos tarybai. Teismo sprendimą skųsime šioje dalyje dėl teisinio aiškumo, nes, institucijos vertinimu, esant šioms aplinkybėms teismas neturėjo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių dėl Vilniaus kino teatro šioje byloje“, – BNS komentare teigė tarybos atstovė Lina Navickaitė.

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„Teismo sprendimo dėl dalies įpareigojimo, susijusio su kino teatru Kauno „Akropolyje“, neskųsime“, – nurodė ji.

Kaip rašė BNS, pernai spalį Konkurencijos taryba skyrė 7,5 mln. eurų baudą „MM Grupp“ už tai, kad ji be tarybos leidimo įsigijo bendrovę „Forum Cinemas Lithuania“ bei taip pažeidė Konkurencijos įstatymą.

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Įmonė taip pat buvo įpareigota per šešis mėnesius nutraukti pažeidimą – parduoti kino teatrus Kauno ir Vilniaus „Akropoliuose“ arba grąžinti „Forum Cinemas Lithuania“ jos pardavėjai bei suderinti su taryba sandorio sąlygas.

„MM Grupp“ kreipusis į tarybą, siekiant gauti leidimą sandoriui dėl kino teatro Vilniaus „Akropolyje“, Konkurencijos taryba leidimo nedavė ir įpareigojo įmonę per šešis mėnesius atkurti ankstesnę padėtį arba pašalinti sandorio pasekmes dėl šio kino teatro.

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Dėl to „MM Grupp“ kino teatrą Kaune buvo įpareigota parduoti arba grąžinti „Forum Cinemas“ iki spalio 28 dienos, o kino teatrą Vilniuje – iki 2027 metų balandžio 6 dienos.

Kaip rašė BNS, pernai spalį Konkurencijos taryba nustatė, jog „MM Grupp“ 2021-ųjų balandį be tarybos leidimo įgijo įmonės „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo siekdama bendrovės kino teatrus Vilniuje bei Kaune integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ tinklą. Nustatyta, jog Estijos grupė tam skaidė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą, keitė jo struktūrą.

„MM Grupp“ tuomet skirtą 7,5 mln. eurų baudą ji pernai gruodį apskundė Regionų administraciniam teismui. Teismo posėdis kol kas nėra paskirtas.

indeliai.lt

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