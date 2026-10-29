Iš sūnaus – naujausia žinia apie 94-erių Vytauto Landsbergio sveikatą

Šia žinia dalijosi LRT televizija, kuri pranešė, kad V. Landsbergiui buvo atliekami tyrimai. Šiandien paaiškėjo, kokia šiuo metu yra profesoriaus būklė.
Naujausia žinia
Profesoriaus sūnus Vytautas V. Landsbergis ketvirtadienį pranešė naujausią žinią apie jo sveikatą.
„Šiandien jau smagiai, viskas gerai. Kartais pasijuokiu, kad jis turi devynias gyvybes“ – ketvirtadienį sakė V. V. Landsbergis Vilniuje, Lietuvos verslo forume.
Tuo tarpu trečiadienį naujienų portalui 15min.lt V. V. Landsbergis pažymėjo, kad profesorių aktyviai stebi medikai, jo būklė stabili.
„Nieko ypatingo, situacija yra kontroliuojama, ji gerėja, medikai stebi“, – sakė V. V. Landsbergis.
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad spalio 18-ąją Vytautas Landsbergis paminėjo 94-ąjį gimtadienį.
Spalio 18-oji – ypatinga diena profesoriui, pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui Vytautui Landsbergiui. Tądien jis minėjo 94-ąjį gimtadienį.
Praėjus kelioms dienoms, profesorius socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu.
Savo įraše profesorius neslėpė dėkingumo jį prisiminusiems žmonėms ir ypatingą dieną skyrusiems šiltiems žodžiams.
„Atsitiko vėl tokia sukaktis. Ačiū visiems, kurie ją pastebėjo ir mane sveikino.
Ačiū Aidijai ir visiems čiurlioniukams, kurie man padainavo.Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias“, – rašė V. Landsbergis.
Primename, kad gimtadienio proga prie jo namų Žvėryne susirinko jį pasveikinti ir pagerbti norintys žmonės.
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