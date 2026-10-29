Klaipėdos teisme – svetimo turto ir bendrovės lėšų pasisavinimu kaltinamo verslininko byla

Moteris per beveik metus penkiais bankiniais pavedimais į verslininko įmonės sąskaitą pervedė 96,6 tūkst. eurų sumą, tačiau minėtas statinys užsakovės taip ir nepasiekė. Įtariama, kad gautų pinigų kaltinamasis įmonės apskaitos registre neužregistravo, klientei jų negrąžino ir galimai šį didelės vertės svetimą turtą panaudojo įmonės reikmėms bei asmeniniams poreikiams.Taip pat įtariama, kad įmonės direktorius galėjo pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 41,8 tūkst. eurų įmonės lėšų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, direktorius iš įmonės sąskaitos galimai išėmė daugiau nei 36 tūkst. eurų, kurių gavimo bei panaudojimo nepagrindė jokiais apskaitos dokumentais, o dar beveik 6 tūkst. eurų iš įmonės sąskaitos buvo sumokėti už prekes ir paslaugas, nesusijusias su įmonės pajamų uždirbimu.Turimų duomenų visuma leidžia įtarti, kad 35 metų verslininkas apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, todėl nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios įmonės finansinės padėties – jos vykdytos veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.
Dėl tokių veiksmų įmonės vadovui pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.
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