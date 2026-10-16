ES lyderiai Zelenskį pasitiko išskėstomis rankomis: netrūko apkabinimų ir bučinių

Palyginti su permainingais V. Zelenskio santykiais su Vašingtonu, jo vizitas į ES lyderių viršūnių susitikimą labiau priminė šiltą ir draugišką palaikymo demonstraciją.
Sulaukė daugybės apkabinimų ir bučinių
Ukrainos prezidentą iki viršūnių susitikimo pastato asmeniškai palydėjo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Atvykęs į posėdžių salę, jis sulaukė daugybės apkabinimų ir bučinių.
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