Kaunas: „Starlink“ ribojimai apsunkino Ukrainos galimybes reaguoti ir kontratakuoti

„Vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos aš norėjau išsiaiškinti, – tai kaip yra su ta žvalgybos informacija. Tai tiek su generolu Kyryla Budanovu, tiek su gynybos ministru Jevhenijumi Chmara kalbėjome šia tema“, – naujienų portalo „Delfi“ laidoje „Iš esmės“ teigė R. Kaunas.
„Buvo patikinta, kad bent jau kol kas žvalgybinė informacija yra gaunama. Vėlgi, niekas nežino, kas bus rytoj, tačiau šiai dienai tas bendradarbiavimas yra išlikęs“, – nurodė Krašto apsaugos ministerijos vadovas.
Kaip skelbta, spalio 15 dieną Ukraina pranešė, jog milijardieriaus verslininko Elono Musko bendrovė „SpaceX“ netikėtai įvedė „Starlink“ palydovinio ryšio terminalų judėjimo greičio apribojimus.
Vėliau patikslinta, kad kol kas apribojimas taikomas kariniam „Starshield“ paslaugų paketui, o nustatyta greičio riba siekia 100 mylių per valandą (apie 161 km/val.).
R. Kauno teigimu, laikini palydovinio ryšio sutrikimai apsunkino Kyjivo gynybines procedūras, reagavimą ir kontratakavimą.
„Taip, su „Starlink“ yra iššūkių – ir dėl greičio ribojimų, tai tikrai apsunkino Ukrainos gynybines procedūras, galimybes reaguoti ir kontratakuoti. Tad, tikiuosi, kad partneriai visgi susitars, padės tą politiką į šalį ir padės vienas kitam realiai apginti Ukrainą“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras.
Tiesa, Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus E. Muską atkurti „Starlink“ veikimą, šalies gynybos ministerija pranešė, kad ryšys pagerėjo.
Ministerijos duomenimis, ryšys pagerėjo terminaluose, kurie juda iki 160 kilometrų per valandą greičiu.
E. Muskas savo uožtu trečiadienį pareiškė, kad už bet kokius palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ veikimo sutrikimus, apie kuriuos pranešė Ukraina, atsakinga JAV vyriausybė, o ne jo bendrovė.
„Starlink“ yra didžiausias pasaulyje palydovų tinklas, jį sudaro daugiau kaip 11 tūkst. žemojoje Žemės orbitoje skriejančių palydovų. Jis užtikrina spartųjį plačiajuostį interneto ryšį daugiau kaip 160 pasaulio šalių.
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