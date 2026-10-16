Kaunas apie 5 proc. BVP gynybai: divizijos terminas nesikeičia, ginkluotės planai – gali keistis

Taip jis kalbėjo Vyriausybei pritarus kitų metų biudžete krašto apsaugai skirti kiek daugiau nei 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiemet gynybai eurais buvo skiriama šiek tiek mažiau, bet procentas nuo ekonomikos dydžio buvo didesnis – 5,38 procento.
Dėl išaugusios Rusijos grėsmės už gynybą atsakingi pareigūnai pernai sausį sutarė vystyti diviziją, o šiam tikslui pasiekti 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.
Robertas Kaunas apie 5 proc. BVP gynybai: divizijos išvystymo terminas nesikeičia, ginkluotė – gali
Vis dėlto dalis kritikų sako, kad šis įsipareigojimas nevykdomas, todėl planai gali nusikelti.
„Divizijos išvystymo terminas iki 2030 metų nesikeičia, – BNS penktadienį kalbėjo R. Kaunas. – Tik, žinot, yra galimybė, kokia ginkluote tai vystysim. Ir šioje vietoje, man atrodo, mums svarbiausia yra sutarti, kad svarbu įsigyti tą ginkluotę, kuri greitai galėtų atvykti, ir nebūtinai gal visada žiūrėti į pačią moderniausią, kuri dar yra prototipinio lygio. Todėl čia mes tą balansą ir turėsime surasti.“
„Planai nesikeičia. Tačiau pobūdis ir, sakykime, konceptas, kaip tuos planus įgyvendinti ir kokiomis priemonėmis, jis peržiūrimas yra nuolat“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, rizikos, jog terminai gali nusikelti, labiausiai susijusios su pramonės gebėjimu pristatyti.
„Mes ir dabar turime projektus metų pabaigoje – jie jau užsitęsė iki metų pabaigos dėl įvairių derinimų, dėl derinimo su gamyklomis, dėl derinimo su pramonės atstovais. Jų gebėjimas pristatyti viską laiku šiandien yra ganėtinai ribotas. Ir kai mes užsakome naujus radarus, naują ginkluotę, ji neatvyksta per pusmetį. Ji atvyksta per metus, dvejus, nors mes norėtume per pusmetį“, – teigė politikas.
Komentuodamas planuojamą kitų metų gynybos biudžetą, ministras teigė, jog finansavimas krašto apsaugos poreikiams yra teisingas.
„Jis absoliučiais skaičiais nėra mažesnis negu šių metų. Tai yra pagrindinis tikslas, kad mes galėtume turėti tąsą darbų, kuri yra labai svarbi“, – sakė R. Kaunas.
„Ypač didelį dėmesį toliau kreipsime oro gynybos apsaugai, būtent – vieningos oro gynybos sistemos kūrimui, ko nebuvo daroma anksčiau“, – pridūrė jis.
Kita vertus, jis pripažįsta norėjęs didesnio finansavimo ir viliasi, kad metų eigoje „galbūt dar rasime papildomus sprendimus“.