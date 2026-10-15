Ukrainoje apsilankęs Kaunas: „Šio susitarimo tikslas – įsteigti bendrą įmonę Lietuvoje“

Dokumentas pasirašytas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno vizito Ukrainoje metu. Juo numatoma steigti bendrą įmonę Lietuvoje ir pradėti gamybą jau kitąmet.
„Šio susitarimo tikslas – įsteigti bendrą įmonę Lietuvoje. Gamybą planuojama pradėti 2027 m. Siekiant, kad elektroninės kovos priemonės daugiausiai būtų perkamos iš Lietuvos gamintojų, taip pat iš Lietuvoje lokalizuotos Ukrainos gynybos pramonės produkcijos“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Pasak jo, elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyba Lietuvoje sutrumpins logistines grandines į Ukrainą bei sustiprins šalies ekonomiką.
„Mūsų gynybos pramonė taps atsparesnė ir savarankiškesnė, o tai leidžia efektyviau atgrasyti priešą ir prisidėti prie bendro šalies saugumo“, – pažymėjo R. Kaunas.Lietuvos bendrovė „Pekkla“ projektuoja ir gamina bepiločius orlaivius bei bepilotes antžemines transporto priemones.
„December One RND“ yra Ukrainos bendrovė, turinti specializuotų techninių žinių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) patirties.
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