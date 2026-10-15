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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ukrainoje apsilankęs Kaunas: „Šio susitarimo tikslas – įsteigti bendrą įmonę Lietuvoje“

2026-10-15 15:50 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 15:50
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Lietuvos gynybos technologijų bendrovė „Pekkla“ ir Ukrainos įmonė „December One RND Ltd“ trečiadienį pasirašė ketinimų protokolą dėl elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamybos ir tiekimo, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Rūdninkų karinio miestelio I etapo statybos darbų pristatymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (27)

Lietuvos gynybos technologijų bendrovė „Pekkla“ ir Ukrainos įmonė „December One RND Ltd“ trečiadienį pasirašė ketinimų protokolą dėl elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamybos ir tiekimo, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

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Dokumentas pasirašytas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno vizito Ukrainoje metu. Juo numatoma steigti bendrą įmonę Lietuvoje ir pradėti gamybą jau kitąmet.

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„Šio susitarimo tikslas – įsteigti bendrą įmonę Lietuvoje. Gamybą planuojama pradėti 2027 m. Siekiant, kad elektroninės kovos priemonės daugiausiai būtų perkamos iš Lietuvos gamintojų, taip pat iš Lietuvoje lokalizuotos Ukrainos gynybos pramonės produkcijos“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.

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Pasak jo, elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyba Lietuvoje sutrumpins logistines grandines į Ukrainą bei sustiprins šalies ekonomiką.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Mūsų gynybos pramonė taps atsparesnė ir savarankiškesnė, o tai leidžia efektyviau atgrasyti priešą ir prisidėti prie bendro šalies saugumo“, – pažymėjo R. Kaunas.Lietuvos bendrovė „Pekkla“ projektuoja ir gamina bepiločius orlaivius bei bepilotes antžemines transporto priemones. 

„December One RND“ yra Ukrainos bendrovė, turinti specializuotų techninių žinių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) patirties.

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Tai
Tai
2026-10-15 16:11
Gali ir pasilikti toje Ukrainoje ir Lietuvai taptų lengviau
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