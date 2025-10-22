Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Kyiv Post“: JAV siekia pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe

2025-10-22 11:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 11:30

Respublikonų ir demokratų JAV Kongreso narių grupė antradienį pradėjo galingą kampaniją, kuria siekiama didinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir reikalaujama nedelsiant grąžinti per karą jėga pagrobtus 19 tūkst. Ukrainos vaikų. Jeigu Kremlius prieštaraus, Kongresas perspėja, kad Rusija greitai bus paskelbta terorizmą remiančia valstybę, o tai turės didelių ekonominių ir diplomatinių pasekmių, praneša „Kyiv Post“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Respublikonų ir demokratų JAV Kongreso narių grupė antradienį pradėjo galingą kampaniją, kuria siekiama didinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir reikalaujama nedelsiant grąžinti per karą jėga pagrobtus 19 tūkst. Ukrainos vaikų. Jeigu Kremlius prieštaraus, Kongresas perspėja, kad Rusija greitai bus paskelbta terorizmą remiančia valstybę, o tai turės didelių ekonominių ir diplomatinių pasekmių, praneša „Kyiv Post“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Veiksmų ėmėsi JAV Atstovų rūmai, o Senatas trečiadienį taip pat ketina pristatyti savo įstatymo projektą. Tai rodo, kad Kongresas laikosi vieningos pozicijos dėl to, ką įstatymų leidėjai vadina Kremliaus suorganizuotu „neabejotinu teroro aktu“.

REKLAMA
REKLAMA

JAV siekia pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe

Atstovų rūmuose respublikonas Brianas Fitzpatrickas, vienas iš Ukrainos palaikymo grupės pirmininkų, ir demokratas Billas Keatingas antradienio vakarą oficialiai pristatė įstatymo projektą dėl Rusijos Federacijos paskelbimo terorizmą remiančia valstybę.

REKLAMA

„V. Putinas pagrobė daugiau nei 19 tūkst. ukrainiečių vaikų – ne atsitiktinai, o pagal planą. Tai sąmoningas, apgalvotas teroro aktas“, – pareiškė B. Fitzpatrickas.

„Pristatėme abiejų partijų įstatymo projektą pateikdami aiškų ultimatumą: grąžinkite vaikus arba susidursite su visais terorizmą remiančios valstybės statuso suteikimo padariniais“, – perspėjo Kongreso narys.

REKLAMA
REKLAMA

Įstatyme numatomas galutinis 60 dienų terminas valstybės sekretoriui patvirtinti, kad pagrobti vaikai buvo grąžinti ir vyksta jų reintegracija.

Jeigu pasibaigus šiam terminui Rusija vaikų negrąžins, tada bus pradėtas jos privalomas paskelbimas terorizmą remiančia valstybe, įvestos griežtos sankcijos, o Maskva bus dar labiau izoliuota pasaulinėje arenoje.

Senatas taip pat skuba su panašiu savo įstatymu, dėl kurio Užsienio reikalų komitetas turėtų balsuoti trečiadienį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jį pristatė senatorių grupė: respublikonas Lindsey Grahamas, demokratas Richardas Blumenthalis, respublikonė Katie Britt ir demokratė Amy Klobuchar. Senato teisės aktas dėmesį atkreipia būtent į vaikų pagrobimą – tai karo nusikaltimas, kuriuo grindžiamas Tarptautinio baudžiamojo teismo kaltinimas V. Putinui.

REKLAMA

Senatorius L. Grahamas teigia, kad Rusija nusipelno būti įtraukta į terorizmą remiančių valstybių sąrašą, kuriame yra Kuba, Šiaurės Korėja, Iranas ir Sirija.

Stiprus abiejų partijų palaikymas šiai iniciatyvai Kongrese akivaizdžiai skiriasi nuo dabartinio Baltųjų rūmų veikimo būdo.

JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos pastaruoju metu buvo sutelktos į pasiūlymą susitikti su V. Putinu Vengrijos sostinėje Budapešte. Tačiau šis susitikimas kol kas neįvyks.

REKLAMA

Įstatymų leidėjų daromu spaudimu siekiama Rusijai taikyti griežčiausias priemones, kol prezidento administracija bando užmegzti aukščiausio politinio lygio dialogą.

Nors minėti įstatymų projektai greitai juda į priekį Atstovų rūmuose ir Senate, tačiau kol kas neaišku, ar jie bus priimti.

Iniciatyvą itin palaiko Demokratų ir Respublikonų partijos, tačiau jos likimas priklauso nuo to, ar bus įveiktas galimas Baltųjų rūmų pasipriešinimas, kurie pastaraisiais metais siekė mažiau skausmingo „šalies agresorės“ statuso Rusijai, kad galėtų išlaikyti diplomatinį lankstumą.

„Kyiv Post“ primena, kad į Ukrainą įsiveržusi Rusija pagrobė apie 20 tūkst. ukrainiečių vaikų, kurie buvo atskirti nuo savo šeimų. Pranešama, kad Rusija daugelį jų bando „perauklėti“ ir Rusijos nelaisvėje ištrinti jų ukrainietiškas šaknis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)
Skandalas dėl Hegsetho kaklaraiščio įgauna pagreitį: Pentagono atstovas šokiravo atsakymu žurnalistams (47)
Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos (19)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: vos tik Rusijai sumažėja spaudimas, ji iškart pamiršta diplomatiją (8)
Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)
Rusija atmeta Trumpo siūlymą: „Jei liausimės kariauti, tai reikš, kad užmirštame šio konflikto priežastis“ (67)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų