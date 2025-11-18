Ingos Jankauskaitės gyvenime – nauji vėjai

Kaip rašoma pranešime spaudai, šventinę dainą sukūrė Inga Jankauskaitė, o ją įdainavo autorė bei daugybė žinomiausių šalies atlikėjų: grupė „Rondo“, Merūnas, Dovi Mi, Bjelle, Petunija ir kiti talentingi šalies balsai, susibūrę tam, kad sukurtų šiltą, šviesų, gerumui kviečiantį kūrinį. Ingos Jankauskaitės kvietimas tapo tarsi nematoma trauka, subūrusi ryškiausius skirtingų kartų vardus į vieną neįprastą, šventiškai suspindusį būrį. Rezultatas? Kūrinys, kurio pagrindinė žinutė jau nuo pirmų akordų priverčia suklusti.
Svarbi žinutė
„Norėjau gyvos, pozityvios dainos, be dirbtinio gailesčio ar liūdesio. Tokios, kuri skambėtų natūraliai ir primintų apie paprastą, bet tikrą dalyką – dalijimąsi,“ – sako kūrinio autorė Inga Jankauskaitė.
Dainos žinutė – kvietimas dalintis: ne tik dovanomis, vaišėmis, bet ir laiku, dėmesiu, šiluma.
„Visi mes kažkuriuo metu suvokiame, kad tikras džiaugsmas ateina ne iš to, ką sukaupi, o iš to, kuo daliniesi. Jei nebandėt – pabandykit. Pamatysit, kaip gera, ypač kai nieko nelauki atgal“, – dalijasi atlikėja.
„Pasidalink“ – tarsi švelnus šventės pradžios signalas, daina ne tik pripildo erdvę jaukumu, bet ir tyliai primena, jog Kalėdų esmė slypi ne dovanų kalnuose, o gebėjime pastebėti ir išgirsti vieniems kitus.
Kūrinys jau nuo šiandien pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose.
Inga Jankauskaitė, Jurijus Veklenko, Merūnas, Bjelle, Dovi Mi, RONDO, Petunija – Pasidalink:
