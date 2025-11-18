 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Ingos Jankauskaitės gyvenime – nauji vėjai

2025-11-18 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 14:00

Artėjant gražiausioms metų šventėms, kai namuose ima kvepėti mandarinais, o gatvės nušvinta girliandų šviesa, klausytojus pasiekia nauja šventinė premjera – šiluma ir nuoširdumu pulsuojanti daina „Pasidalink“. Tai ne dar vienas tradicinis kalėdinis kūrinys, o šiltas, gerumu alsuojantis priminimas, kad tikroji švenčių magija gimsta tada, kai dalinamės tuo, kas nuoširdžiausia.

Inga Jankauskaitė (nuotr. Teodoro Biliūno / BNS, Luko Griciaus)

Artėjant gražiausioms metų šventėms, kai namuose ima kvepėti mandarinais, o gatvės nušvinta girliandų šviesa, klausytojus pasiekia nauja šventinė premjera – šiluma ir nuoširdumu pulsuojanti daina „Pasidalink“. Tai ne dar vienas tradicinis kalėdinis kūrinys, o šiltas, gerumu alsuojantis priminimas, kad tikroji švenčių magija gimsta tada, kai dalinamės tuo, kas nuoširdžiausia.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma pranešime spaudai, šventinę dainą sukūrė Inga Jankauskaitė, o ją įdainavo autorė bei daugybė žinomiausių šalies atlikėjų: grupė „Rondo“, Merūnas, Dovi Mi, Bjelle, Petunija ir kiti talentingi šalies balsai, susibūrę tam, kad sukurtų šiltą, šviesų, gerumui kviečiantį kūrinį. Ingos Jankauskaitės kvietimas tapo tarsi nematoma trauka, subūrusi ryškiausius skirtingų kartų vardus į vieną neįprastą, šventiškai suspindusį būrį. Rezultatas? Kūrinys, kurio pagrindinė žinutė jau nuo pirmų akordų priverčia suklusti.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbi žinutė

„Norėjau gyvos, pozityvios dainos, be dirbtinio gailesčio ar liūdesio. Tokios, kuri skambėtų natūraliai ir primintų apie paprastą, bet tikrą dalyką – dalijimąsi,“ – sako kūrinio autorė Inga Jankauskaitė.

REKLAMA

Dainos žinutė – kvietimas dalintis: ne tik dovanomis, vaišėmis, bet ir laiku, dėmesiu, šiluma.

„Visi mes kažkuriuo metu suvokiame, kad tikras džiaugsmas ateina ne iš to, ką sukaupi, o iš to, kuo daliniesi. Jei nebandėt – pabandykit. Pamatysit, kaip gera, ypač kai nieko nelauki atgal“, – dalijasi atlikėja.

„Pasidalink“ – tarsi švelnus šventės pradžios signalas, daina ne tik pripildo erdvę jaukumu, bet ir tyliai primena, jog Kalėdų esmė slypi ne dovanų kalnuose, o gebėjime pastebėti ir išgirsti vieniems kitus.

Kūrinys jau nuo šiandien pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose.

Inga Jankauskaitė, Jurijus Veklenko, Merūnas, Bjelle, Dovi Mi, RONDO, Petunija – Pasidalink: 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų