  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Adomo Vyšniausko legendinis kūrinys suskambo kitaip: klausant per kūną eina šiurpuliukai

2025-11-07 09:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 09:25

Adomo Vyšniausko hitas „Jeigu žinai, ko tu nori“ jau seniai užkariavo klausytojų širdis, tačiau šį kartą jis suskambo visai kitaip, nei buvo įprasta. Papildytas choro balsais, kūrinys įgavo visai kitą gylį. 

Adomas Vyšniauskas (Nuotr. Mikos Savičiūtės, instagramo)
17

Papildytas choro balsais, kūrinys įgavo visai kitą gylį. 

1

Kartu su Adomu viena ryškiausių šių metų kūrinių atliko ir pavertė jį magišku choras „Dainuojam“. 

Adomas Vyšniauskas
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adomas Vyšniauskas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negirdėta versija

Kitokia dainos versija buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose. Vaizdo įrašas sulaukė daugybės komentarų, o juo pasidalinti su tv3.lt portalo skaitytojais sutiko tiek choro atstovai, tiek pats atlikėjas.

Adomo instagramo istorijose buvo galima girdėti, jog buvo atliekamas ir jo naujausias kūrinys „Plaukiu laivu“.

Atviras visiems

Kaip savo internetinėje svetainėje prisistato pats choras – tai erdvė, kurioje muzika tampa gyvu tiltu tarp žmonių. Čia nereikia sceninės patirties ar specialių žinių – pakanka meilės muzikai, smalsumo ir noro dalintis pozityviomis emocijomis.

Choras yra atviras kiekvienam. Į savo bendruomenę kviečia įvairaus amžiaus žmones, skirtingų patirčių ir kultūrų atstovus.

„Muzika yra kalba, kurią supranta visi. Ji ne tik suvienija, bet ir leidžia atrasti save bei kitus iš naujo“, – rašoma svetainėje.

Choro vokalo mokytoja bei aranžuotės kūrėja – operos solistė, choro vadovė, dainavimo mokytoja Charlotte Kilsch. Mergina garsėja tiek įspūdingu balsu, tiek ryškiu stiliumi.

Kiek anksčiau TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ A. Vyšniauskas prabilo ir apie melagingą informaciją. Ją skleidė tie, kurie netikėjo, jog toks jaunas žmogus gali dainuoti tokiu brandžiu balsu.

„Tas girgždesys balse, kurį mes, muzikantai, vadiname smėliu, atsirado brendimo periodu – gal tik prieš dvejus metus. Anksčiau balsas buvo švelnesnis. Buvo įvykis, kai padarau vaizdo įrašą, kaip dainuoju vonioje, nes atsirado konspiracijos teorijų, jog tai – mano tėčio balsas ar net dirbtinis intelektas. Bet suprantu, kad tai sunku suvokti. Aš pats kartais pažiūriu į save ir galvoju – kas čia per aparatas?“, – teigė jis.

