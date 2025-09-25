IVEL pristato naują dainą ir vaizdo klipą: emocinė kelionė tarp proto ir jausmų

Sparčiai kylanti jaunosios kartos kūrėja IVEL šiuo kūriniu giliau nagrinėja aistros jėgą – tą nepaaiškinamą trauką, kuri kartais užvaldo protą ir palieka tik jausmus.
„Ašarų Karoliai“ – tarsi emocijų audra, kurioje susipina skausmas, ilgesys ir nevaldomas traukimas, kurio neįmanoma ignoruoti. „Šiame kūrinyje juntamas ypatingas potraukis ir jausmų intensyvumas, dar niekada taip ryškiai neatsiskleidęs mano kūryboje,“ – atvirauja IVEL.
Vaizdo klipas
Vaizdo klipe atlikėja pasineria į savitą emocinę kelionę, kurioje ji yra vienintelė veikėja. Tamsūs koridoriai simbolizuoja vidinį neramumą ir neapibrėžtumą, o retkarčiais pro tamsą prasiskverbianti šviesa atspindi viltį bei širdies blyksnius. Judesių kalba ir emocija čia tampa pagrindiniu išraiškos būdu – per tai perteikiama vidinė įtampa, ilgesys ir kova su savimi.
Klipo minimalizmas ir erdvės pojūtis leidžia žiūrovui giliau įsijausti į emocijų sūkurį, kviečia ne ieškoti konkrečių atsakymų, o leisti jausmams kalbėti už save. Uždara erdvė ir stiklas simbolizuoja ribą tarp proto ir jausmų, tarp racionalumo ir aistros.
Atlikėja jau spalio 11 dieną Vilniuje, atsinaujinusioje renginių erdvėje „Kablys“ surengs pirmąjį solinį koncertą. Tai bus ypatingas vakaras, kuriame skambės ne tik jau pamėgti kūriniai, bet ir visiškai naujos, dar niekur negirdėtos dainos. Bilietus į šį pasirodymą platina Bilietai.lt.
„Turbūt kiekvienam atlikėjui pirmasis koncertas būna pats ypatingiausias. Kviečiu visus tapti šios istorijos dalimi ir labai laukiu mūsų susitikimo. Jau kurį laiką kartu su komanda intensyviai dirbame prie šio koncerto išpildymo. Labai noriu, kad tai būtų vakaras, kurį visi ilgai prisiminsime,“ – atvirauja IVEL.
Kviečiame išgirsti ir išvysti IVEL kūrinį ir vaizdo klipą „Ašarų karoliai“:
