Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

IVEL pristato naują dainą ir vaizdo klipą: emocinė kelionė tarp proto ir jausmų

2025-09-25 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 17:55

Atlikėja ir muzikos kūrėja Iveta Svilainytė-IVEL šiandien pristato savo naujausią kūrybinį darbą – dainą ir vaizdo klipą „Ašarų karoliai“. Tai – gilus, emocingas kūrinys apie aistrą, ilgesį ir vidinę kovą tarp jausmų bei racionalumo.

Iveta Svilainytė-IVEL (nuotr. asm. archyvo)
7

Atlikėja ir muzikos kūrėja Iveta Svilainytė-IVEL šiandien pristato savo naujausią kūrybinį darbą – dainą ir vaizdo klipą „Ašarų karoliai“. Tai – gilus, emocingas kūrinys apie aistrą, ilgesį ir vidinę kovą tarp jausmų bei racionalumo.

REKLAMA
0

Sparčiai kylanti jaunosios kartos kūrėja IVEL šiuo kūriniu giliau nagrinėja aistros jėgą – tą nepaaiškinamą trauką, kuri kartais užvaldo protą ir palieka tik jausmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iveta Svilainytė-IVEL
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Iveta Svilainytė-IVEL

„Ašarų Karoliai“ – tarsi emocijų audra, kurioje susipina skausmas, ilgesys ir nevaldomas traukimas, kurio neįmanoma ignoruoti. „Šiame kūrinyje juntamas ypatingas potraukis ir jausmų intensyvumas, dar niekada taip ryškiai neatsiskleidęs mano kūryboje,“ – atvirauja IVEL.

REKLAMA
REKLAMA

Vaizdo klipas

Vaizdo klipe atlikėja pasineria į savitą emocinę kelionę, kurioje ji yra vienintelė veikėja. Tamsūs koridoriai simbolizuoja vidinį neramumą ir neapibrėžtumą, o retkarčiais pro tamsą prasiskverbianti šviesa atspindi viltį bei širdies blyksnius. Judesių kalba ir emocija čia tampa pagrindiniu išraiškos būdu – per tai perteikiama vidinė įtampa, ilgesys ir kova su savimi.

REKLAMA

Klipo minimalizmas ir erdvės pojūtis leidžia žiūrovui giliau įsijausti į emocijų sūkurį, kviečia ne ieškoti konkrečių atsakymų, o leisti jausmams kalbėti už save. Uždara erdvė ir stiklas simbolizuoja ribą tarp proto ir jausmų, tarp racionalumo ir aistros.

Atlikėja jau spalio 11 dieną Vilniuje, atsinaujinusioje renginių erdvėje „Kablys“ surengs pirmąjį solinį koncertą. Tai bus ypatingas vakaras, kuriame skambės ne tik jau pamėgti kūriniai, bet ir visiškai naujos, dar niekur negirdėtos dainos. Bilietus į šį pasirodymą platina Bilietai.lt.

REKLAMA
REKLAMA

„Turbūt kiekvienam atlikėjui pirmasis koncertas būna pats ypatingiausias. Kviečiu visus tapti šios istorijos dalimi ir labai laukiu mūsų susitikimo. Jau kurį laiką kartu su komanda intensyviai dirbame prie šio koncerto išpildymo. Labai noriu, kad tai būtų vakaras, kurį visi ilgai prisiminsime,“ – atvirauja IVEL.

Kviečiame išgirsti ir išvysti IVEL kūrinį ir vaizdo klipą „Ašarų karoliai“:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų