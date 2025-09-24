Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilnius per trejus metus išdalins 1,5 mln. eurų įvaizdį ir žinomumą didinančioms organizacijoms

2025-09-24 17:08 / šaltinis: BNS
2025-09-24 17:08

Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį nusprendė per trejus metus įvaizdį ir žinomumą tarptautinėje erdvėje didinančioms organizacijoms išdalinti 1,5 mln. eurų.

Valdas Benkunskas (nuotr. Elta)

Valdas Benkunskas (nuotr. Elta)

Sostinėje veikiančioms kultūrinėms organizacijoms, kurios laimės konkursus, iš biudžeto bus skiriama po 70 tūkst. eurų, antros vietos laimėtojams iš kiekvienos srities kasmet bus skiriama – po 30 tūkst. eurų.

Bendrai tarp laimėtojų bus paskirstyta 500 tūkst. eurų kasmet.

„Organizacijos, kurias remsime – tai ne tik kultūros ir meno kūrėjai, bet ir miesto ambasadoriai. Jų veikla formuoja Vilniaus įvaizdį šalyje ir tarptautinėje erdvėje. Strategiškai remdami kultūros sektorių, tikiu, stipriname didelę ir kūrybišką Vilniaus kultūros bendruomenę, tikslingai padedame ne tik skleistis jų potencialui, bet ir didiname miesto žinomumą“, – pranešime cituojama Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Konkurse teisę dalyvauti turės scenos meno, muzikos, kino, vizualiųjų menų, muziejų sričių Vilniaus miesto savivaldybėje registruoti ir ne trumpiau nei trejus metus veiklą vykdantys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys.

Savivaldybės teigimu, šiuo konkursu sostinė plečia strateginį konkursinį finansavimą kultūros organizacijoms ir įsipareigoja ilgalaikėje perspektyvoje ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti kultūros kokybę, įvairovę bei prieinamumą mieste.

Trimečio finansavimo modelis, anot Vilniaus valdžios, leidžia organizacijoms stabiliau planuoti savo veiklą, kurti ilgalaikes iniciatyvas, išlaikyti profesionalias komandas, o miestui – strategiškai investuoti į kultūros augimą bei miesto garsinimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

