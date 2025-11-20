 
TV3 naujienos > Žmonės

Legendinis grupės „Antis“ hitas „Nauji metai“ suskambo kitaip: išgirskite pirmieji

2025-11-20 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 12:00

Alternatyvios muzikos grupė „SHWR“ bemaž prieš metus viename TV projekte atliko „Anties“ dainą „Nauji metai“. Kūriniui nuskambėjus eteryje, grupė sulaukė gerbėjų raginimo būtinai įtraukti tai į savo repertuarą. Šiandien „SHWR“ dalijasi šio laikui nepavaldaus hito naująja versija bei jos įtaigia vizualizacija, o gyvai šį kūrinį atliks artėjančiame koncerte Vilniuje.

Algirdas Kaušpėdas (tv3.lt fotomontažas)

2

Originali „Anties“ daina „Nauji metai“ buvo išleista dar 1985-aisiais. „Visiškai atsitiktinai viename vakarėlyje susitikau poetą Gintarą Patacką, o jis sako: „Aš turiu tekstą. Gal susitinkame? Aš tau parodysiu“. Išgirdau žodžius: „Aš sutikau Naujus metus neužsivilkęs palto. Ir lijo Anglijoj lietus, ir buvo baisiai šalta.“ Sakau – nuostabu, viskas, imu!“ – muzikiniame projekte „Dainuoju Lietuvą“ prisiminė Algirdas Kaušpėdas.

Poetas G. Patackas pasakojo, kad tuo metu, kai rašė eiles, Londonas lietuviams, gyvenusiems už geležinės uždangos, atrodė kaip nepasiekiamas svajonių miestas. Dabartinė karta, nepriklausomybės vaikai, į Londoną jau gali nuskristi kada panorėję. Tačiau savita, įsiurbianti kūrinio nuotaika yra išlaikiusi laiko egzaminą, todėl dainos eilutės puikiausiai tinka ir 2025-ųjų pabaigos atmosferiniam laukui, rašoma spaudos pranešime.

„SHWR“ vokalistas Simonas Krukonis ir klavišininkas Kazimieras Krulikovskis Londone savaitę praleido dar mokyklos laikais – dvyliktokai ten išvyko mainų programos dėka. „Turime daug paaugliškų prisiminimų iš tos kelionės. Man atrodo, tuomet kažkur išgirdau ar pamačiau labai prilipusią frazę: „I keep looking for stars, but I keep hitting London“. Puikiai iliustruoja tą kelionę“, – sako S. Krukonis.

Susitiko ir su A. Kaušpėdu

Grupės susidraugavimas su kūriniu „Nauji metai“ įvyko gana greitai. „Kai pradėjome kurti aranžuotę, kažkaip labai lengvai pavyko ir buvo smagu matyti, kaip televizijos filmavime žmonės atpažįsta dainą, lyg ir gali dainuoti kartu, bet dar bando analizuoti, kas kitaip skamba, – prisimena Simonas. – Kaip ir sulig kiekvienu nauju darbu, bandome kuo daugiau pasimokyti. Taip buvo ir su šia daina. Visąlaik įdomu giliau paanalizuoti kitų žmonių kūrybą. O šiaip grupėje – keturios galvos, kurios dažnai ginčijasi tarpusavyje, tačiau dėl šio kūrinio ginčų nebuvo, turbūt tai viską ir pasako.“

Šių metų Vilniaus Knygų mugėje jie buvo susitikę ir su A. Kaušpėdu: „Labai trumpai užsiminėme, kad padarėme jo kūrinio koverį, kartu pasijuokėme.“

Savąją „Naujų metų“ versiją „SHWR“ įrašė drauge su violončelininku Justu Kulikausku, darbas vyko kito žinomo muzikanto – Germano Skorio studijoje. Vaikinai nė nebandė kopijuoti A. Kaušpėdo ir „Anties“ manieringumo. Naujoji dainos versija – melancholiška, persmelkta sezoninio liūdesio, leidžianti iki kaulų smegenų pajusti kūrinio eilutę „Tai buvo toks sunkus ruduo“.

Vėlų rudens vakarą S. Krukonis nusifilmavo ir dainos vizualizacijoje – viskas buvo nufilmuota vienu kadru. Emocija, kurią jis perteikia tiek vokaliai, tiek kūno kalba, yra nuostabiai įtaigi. „Kūrinys išties atrodo labai savas mūsų kūrybai, todėl tiesiog elgiausi, kaip elgčiausi su savo daina, o ilga darbo diena ir šlapios kojinės ant radiatoriaus pažadino viską, ką reikėjo sužadinti“, – šypteli Simonas.

Šiandien „Nauji metai“, apvilkti nauju paltu, pasirodo visose muzikos platformose, o lapkričio 27 dieną „SHWR“ kūrinį atliks gyvai savo koncerte „Tamstoje“, į kurį šiuo metų yra sutelkę visą dėmesį, ir tik po to ieškos atsakymų į populiariausią sezono klausimą: „Tai kur Naujus?“

