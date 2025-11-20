Prie Vilniaus Radvilų gimnazijos – sujudimas: vaikams neleista išeiti iš mokyklos

Vilniaus apskrities VPK atstovė Lina Kairienė naujienų portalui tv3.lt tvirtino, kad pranešimas apie įvykį Gelvonų g. 55 gautas 7 val. 54 min.
Prie Radvilų gimnazijos gyventojas iš gyvenamojo namo balkono oriniu šautuvu pradėjo šaudyti į darbuotojus.
Darbuotojai nesužeisti, medikų pagalbos neprireikė.
Kol kas neaišku, kokios įstaigos darbuotojai buvo „apšaudyti”.
Liudininkai teigia, kad prie Radvilų gimnazijos atvyko policijos pareigūnai, šie mokiniams kurį laiką neleido išeiti iš mokyklos patalpų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!