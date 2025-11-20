 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Vilniaus Radvilų gimnazijos – sujudimas: vaikams neleista išeiti iš mokyklos

2025-11-20 11:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 11:02

Ketvirtadienio rytą sostinėje, prie Radvilų gimnazijos, gyventojas iš namų balkono pradėjo šaudyti oriniu šautuvu.

Policija BNS Foto

Ketvirtadienio rytą sostinėje, prie Radvilų gimnazijos, gyventojas iš namų balkono pradėjo šaudyti oriniu šautuvu.

REKLAMA
0

Vilniaus apskrities VPK atstovė Lina Kairienė naujienų portalui tv3.lt tvirtino, kad pranešimas apie įvykį Gelvonų g. 55 gautas 7 val. 54 min.

Prie Radvilų gimnazijos gyventojas iš gyvenamojo namo balkono oriniu šautuvu pradėjo šaudyti į darbuotojus.

Darbuotojai nesužeisti, medikų pagalbos neprireikė.

Kol kas neaišku, kokios įstaigos darbuotojai buvo „apšaudyti”.

Liudininkai teigia, kad prie Radvilų gimnazijos atvyko policijos pareigūnai, šie mokiniams kurį laiką neleido išeiti iš mokyklos patalpų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų