„Barcelona“ pradėjo Ispanijos lygos sezoną dviem pralaimėjimais

16-metis Nikola Kusturica debiutavo Ispanijos lygoje ir tapo jauniausiu debiutantu katalonų klube. Jis sužaidė 46 sekundes, per kurias neįsirašė į statistikos grafas.
„Barcelona“ 20 taškų pridėjo Tornike Shengelia (4 atk. kam., 4 rez. perd., 26 n.b.), 14 – Kevinas Punteris, po 10 – Dario Brizuela bei Willy Hernangomezas.
Leridos ekipai 18 taškų įmetė Calebas Agada (5 atk. kam.), 14 – Jamesas Batemonas (5 atk. kam.).
Kitą savaitę Eurolygoje „Barcelona“ susitiks su Tel Avivo „Maccabi“ ir Dubajaus „Dubai“ ekipomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!