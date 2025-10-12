Kalendorius
„Barcelona“ pradėjo Ispanijos lygos sezoną dviem pralaimėjimais

2025-10-12 15:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 15:21

Ispanijoje toliau be pergalių lieka Barselonos „Barcelona" (0/2), kuri namuose 86:91 (21:25, 22:23, 22:15, 21:28) nusileido Leridos „Hiopos" (2/0) klubui.

T.Shengelia pelnė 20 taškų

Ispanijoje toliau be pergalių lieka Barselonos „Barcelona“ (0/2), kuri namuose 86:91 (21:25, 22:23, 22:15, 21:28) nusileido Leridos „Hiopos“ (2/0) klubui.

0

16-metis Nikola Kusturica debiutavo Ispanijos lygoje ir tapo jauniausiu debiutantu katalonų klube. Jis sužaidė 46 sekundes, per kurias neįsirašė į statistikos grafas.

„Barcelona“ 20 taškų pridėjo Tornike Shengelia (4 atk. kam., 4 rez. perd., 26 n.b.), 14 – Kevinas Punteris, po 10 – Dario Brizuela bei Willy Hernangomezas.

Leridos ekipai 18 taškų įmetė Calebas Agada (5 atk. kam.), 14 – Jamesas Batemonas (5 atk. kam.).

Kitą savaitę Eurolygoje „Barcelona“ susitiks su Tel Avivo „Maccabi“ ir Dubajaus „Dubai“ ekipomis.

