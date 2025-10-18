Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Dramatiška atomazga Maroke: Nasseras Al-Attiyah prarado pasaulio čempiono titulą dėl teisėjų skirtos baudos

2025-10-18 14:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 14:53

Maroke dramatiškai baigėsi paskutinis 2025 m. pasaulio ralio reidų čempionato etapas, po kurio titulą iš rankų išleido katarietis Nasseras Al-Attiyah.

Drama finiše | „Stop“ kadras

Drama finiše | „Stop" kadras

0

„Dacia“ pilotas prieš Maroko ralį turėjo 10 taškų persvarą bendroje sezono įskaitoje prieš brazilą Lucasą Moraesą („Toyota“). Ilgą laiką atrodė, kad Maroke stebuklas neįvyks ir N. Al-Attiyah ramiai užsitikrins titulą, tačiau katarietis nesustojo laiko kontrolės zonoje ir lėkė tolyn.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis pralėkė kiaurai, nesustojo! Už tokius dalykus duoda 1 valandą baudos“, – sakė L. Moraesas, kol jo komandos draugai stovėjo išsižioję.

Jau po finišo teisėjai paskelbė, kad N. Al-Attiyah išties buvo skirta 1 valanda baudos. Tai nubloškė katarietį Maroko ralyje į antrą dešimtuką ir jis nesurinko užtektinai taškų, kad išsaugotų pirmą vietą bendroje įskaitoje.

L. Moraesas su 164 taškais tapo naujuoju pasaulio čempionu. N. Al-Attiyah pelnė 153 tšk., o trečias buvo Henkas Lateganas („Toyota“, 141).

„Tokio scenarijaus net pats geriausias scenaristas nebūtų sugalvojęs. Tai beprotiška“, – teigė L. Moraesas.

Tarp lietuvių šių metų pasaulio čempionate išsiskyrė Antanas Kanopkinas, kuris keturračių klasėje surinko 65 tšk. ir tapo vicečempionu. Lietuvis nusileido tik komandos draugui Gaetanui Martinezui (70).

