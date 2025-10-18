Dramatiška atomazga Maroke: Nasseras Al-Attiyah prarado pasaulio čempiono titulą dėl teisėjų skirtos baudos

„Dacia“ pilotas prieš Maroko ralį turėjo 10 taškų persvarą bendroje sezono įskaitoje prieš brazilą Lucasą Moraesą („Toyota“). Ilgą laiką atrodė, kad Maroke stebuklas neįvyks ir N. Al-Attiyah ramiai užsitikrins titulą, tačiau katarietis nesustojo laiko kontrolės zonoje ir lėkė tolyn.
The reason for the penalty given to Nasser Al-Attiyah, which cost him the #W2RC Championship title in favor of Brazilian driver Lucas Moraes at the #RallyeduMaroc .
سبب العقوبة التي حصل عليها ناصر العطية والتي أدت إلى خسارته لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية لصالح البرازيلي… pic.twitter.com/exUDm6oZ8uREKLAMAREKLAMA— Ibrahim Al-Zubaidi 🇸🇦 (@IbrahimAlZubadi) October 18, 2025
„Jis pralėkė kiaurai, nesustojo! Už tokius dalykus duoda 1 valandą baudos“, – sakė L. Moraesas, kol jo komandos draugai stovėjo išsižioję.
Jau po finišo teisėjai paskelbė, kad N. Al-Attiyah išties buvo skirta 1 valanda baudos. Tai nubloškė katarietį Maroko ralyje į antrą dešimtuką ir jis nesurinko užtektinai taškų, kad išsaugotų pirmą vietą bendroje įskaitoje.
A one hour penalty for Nasser Al-Attiyah at the finish line of the final stage of the W2RC season helped Lucas Moraes become World Rally-Raid champion 🤯🏆 pic.twitter.com/Ox85hsn8vlREKLAMAREKLAMA— DirtFish (@DirtFishRally) October 17, 2025
L. Moraesas su 164 taškais tapo naujuoju pasaulio čempionu. N. Al-Attiyah pelnė 153 tšk., o trečias buvo Henkas Lateganas („Toyota“, 141).
„Tokio scenarijaus net pats geriausias scenaristas nebūtų sugalvojęs. Tai beprotiška“, – teigė L. Moraesas.
Tarp lietuvių šių metų pasaulio čempionate išsiskyrė Antanas Kanopkinas, kuris keturračių klasėje surinko 65 tšk. ir tapo vicečempionu. Lietuvis nusileido tik komandos draugui Gaetanui Martinezui (70).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!