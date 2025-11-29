 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ paskutinėmis minutėmis pranoko „St. Pauli“ ir stiprina lyderių poziciją

2025-11-29 18:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 18:44

Miuncheno „Bayern“ klubas iškovojo nelengvą pergalę Vokietijos čempionate.

Luisas Diazas | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern" klubas iškovojo nelengvą pergalę Vokietijos čempionate.

0

Lygos lyderiai dėka įvarčių per pridėtą laiką 3:1 nugalėjo „St. Pauli“ komandą.

Šeštąją minutę „St. Pauli“ perėmė kamuolį oponentų zonoje ir netrukus Andresas Hountondji buvo išvestas vienas prieš vartininką. Puolėjas puikiai realizavo šią progą pasiųsdamas kamuolį į artimąjį vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deficitą „Bayern“ neutralizavo pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos. Nors Luisas Diazas baudos aikštelėje krito, tai nesutrukdė jam perduoti kamuolio Raphaeliui Guerreiro. Pastarasis iškart galingu šūviu švieslentėje įžiebė lygybę.

Antrajame kėlinyje Miuncheno atstovai turėjo ne vieną progą, bet pralaužti oponentų gynybą pavyko tik per pridėtą laiką. Savo komandos didvyriu tapo L. Diazas, kuris įkirto į baudos aikštelę ir smūgiu galva išplėšė pergalę.

Dar po trijų minučių pranašumą įtvirtino po keitimo į aikštę žengęs Nicolasas Jacksonas.

Po 11 pergalės per 12 rungtynių „Bayern“ prieš artimiausius varžovus turi 8 taškų pranašumą. „St. Pauli“ žengia 17-oje vietoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

