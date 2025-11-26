 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Harry Kane'as paneigė kalbas apie persikėlimą į „Barcelona“

2025-11-26 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 21:39

„Bayern“ puolėjas Harry Kane’as pakomentavo gandus, siejančius jį su persikėlimu į „Barcelona“.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

„Bayern“ puolėjas Harry Kane’as pakomentavo gandus, siejančius jį su persikėlimu į „Barcelona“.

REKLAMA
0

Anglas aiškiai pasakė, kad jokių pokalbių dėl perėjimo nebuvo ir jis pats apie išvykimą negalvoja.

„Nebuvau su niekuo kalbėjęsis, niekas su manimi nesusisiekė. Čia jaučiuosi labai gerai, nors dėl sutarties pratęsimo dar nekalbėjome“, – sakė H. Kane’as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

32-ejų puolėjas pabrėžė, kad jo dabartinė situacija Bavarijoje jį tenkina, o prioritetu išlieka čia ir dabar – šis sezonas su „Bayern“ ir 2026 m. pasaulio čempionatas su Anglijos rinktine. Pasak H. Kane’o, labai mažai tikėtina, kad kitą sezoną kažkas pasikeis, o konkrečios derybos dėl kontrakto bus aptartos tik ateinančiais mėnesiais.

H. Kane’o sutartis su „Bayern“ galioja iki 2027 metų, todėl klubas nejaučia skubos, o sporto direktorius Maxas Eberlis jau leido suprasti, kad su puolėju planuojama susėsti prie derybų stalo 2026-ųjų pradžioje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų