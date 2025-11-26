Harry Kane'as paneigė kalbas apie persikėlimą į „Barcelona“

Anglas aiškiai pasakė, kad jokių pokalbių dėl perėjimo nebuvo ir jis pats apie išvykimą negalvoja.
„Nebuvau su niekuo kalbėjęsis, niekas su manimi nesusisiekė. Čia jaučiuosi labai gerai, nors dėl sutarties pratęsimo dar nekalbėjome“, – sakė H. Kane’as.
32-ejų puolėjas pabrėžė, kad jo dabartinė situacija Bavarijoje jį tenkina, o prioritetu išlieka čia ir dabar – šis sezonas su „Bayern“ ir 2026 m. pasaulio čempionatas su Anglijos rinktine. Pasak H. Kane’o, labai mažai tikėtina, kad kitą sezoną kažkas pasikeis, o konkrečios derybos dėl kontrakto bus aptartos tik ateinančiais mėnesiais.
H. Kane’o sutartis su „Bayern“ galioja iki 2027 metų, todėl klubas nejaučia skubos, o sporto direktorius Maxas Eberlis jau leido suprasti, kad su puolėju planuojama susėsti prie derybų stalo 2026-ųjų pradžioje.
