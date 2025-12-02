 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Red Bull“ patvirtino naująjį Verstappeno komandos draugą: Tsunoda sulaukė prastų žinių

2025-12-02 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 19:01

„Red Bull“ komanda antradienį patvirtino kurį laiką sklandžiusius gandus ir pranešė, kad nuo kito sezono japono Yuki Tsunodos vietą užims prancūzas Isackas Hadjaras.

Maxas Verstappenas ir Isackas Hadjaras | Scanpix nuotr.

„Red Bull“ komanda antradienį patvirtino kurį laiką sklandžiusius gandus ir pranešė, kad nuo kito sezono japono Yuki Tsunodos vietą užims prancūzas Isackas Hadjaras.

REKLAMA
0

Šiuo metu „Racing Bulls“ atstovaujantis I. Hadjaras bus perkeltas į pagrindinę „Red Bull“ ekipą, kur taps Maxo Verstappeno komandos draugu. Tuo tarpu Y. Tsunoda turės tenkintis piloto-bandytojo vaidmeniu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu dėkingas „Red Bull“ už suteiktą galimybę ir parodytą pasitikėjimą. Džiugu, kad įdėtas sunkus darbas atsiperka. Per karjerą išgyvenau nemažai pakilimų ir nuopuolių, bet „Red Bull“ niekada neprarado tikėjimo manimi ir skatino tobulėti“, – sakė I. Hadjaras.

REKLAMA

Prancūzas šiemet solidžiai debiutavo „Formulėje 1“, Nyderlandų GP etape iškovojo vietą ant podiumo ir su 51 tašku pilotų įskaitoje yra 10-as. Jis netgi turi daugiau taškų nei didžiąją sezono dalį pagrindinį „Red Bull“ bolidą vairuojantis Y. Tsunoda (33). I. Hadjaras važiuoja geriau ir už dabartinį komandos draugą „Racing Bulls“ ekipoje Liamą Lawsoną (38).

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pačiu buvo praneša, kad I. Hadjaro vietą „Racing Bulls“ užims vos 18-os metų britas Arvidas Lindbladas. Jam tai bus debiutas „Formulėje 1“. Šiame sezone A. Lindbladas dalyvauja „Formulės 2“ čempionate, kur užima 6-ą vietą ir gali pasigirti dviem pergalėmis.

Po „Red Bull“ sprendimo paaiškėjo visi pilotai, kurie dalyvaus 2026 m. sezone:

„Alpine“ – Pierre‘as Gasly ir Franco Colapinto;

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aston Martin“ – Fernando Alonso ir Lance‘as Strolas;

Audi“ – Gabrielis Bortoleto ir Nico Hulkenbergas;

„Cadillac“ – Sergio Perezas ir Valtteri Bottas;

„Ferrari“ – Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas;

„Haas“ – Estebanas Oconas ir Oliveris Bearmanas;

„McLaren“ – Lando Norrisas ir Oscaras Piastri;

Mercedes“ – Kimi Antonelli ir George‘as Russellas;

„Racing Bulls“ – Liamas Lawsonas ir Arvidas Lindbladas;

„Red Bull“ – Isackas Hadjaras ir Maxas Verstappenas;

„Williams“ – Carlosas Sainzas ir Alexas Albonas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų