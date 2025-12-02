„Red Bull“ patvirtino naująjį Verstappeno komandos draugą: Tsunoda sulaukė prastų žinių

Šiuo metu „Racing Bulls“ atstovaujantis I. Hadjaras bus perkeltas į pagrindinę „Red Bull“ ekipą, kur taps Maxo Verstappeno komandos draugu. Tuo tarpu Y. Tsunoda turės tenkintis piloto-bandytojo vaidmeniu.
Our Driver Line-up for 2026 ⏩️@Max33Verstappen 🤝 @Isack_Hadjar
Read more here 🔗 https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/1LLcYUel81REKLAMAREKLAMA— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025
„Esu dėkingas „Red Bull“ už suteiktą galimybę ir parodytą pasitikėjimą. Džiugu, kad įdėtas sunkus darbas atsiperka. Per karjerą išgyvenau nemažai pakilimų ir nuopuolių, bet „Red Bull“ niekada neprarado tikėjimo manimi ir skatino tobulėti“, – sakė I. Hadjaras.
Prancūzas šiemet solidžiai debiutavo „Formulėje 1“, Nyderlandų GP etape iškovojo vietą ant podiumo ir su 51 tašku pilotų įskaitoje yra 10-as. Jis netgi turi daugiau taškų nei didžiąją sezono dalį pagrindinį „Red Bull“ bolidą vairuojantis Y. Tsunoda (33). I. Hadjaras važiuoja geriau ir už dabartinį komandos draugą „Racing Bulls“ ekipoje Liamą Lawsoną (38).
Tuo pačiu buvo praneša, kad I. Hadjaro vietą „Racing Bulls“ užims vos 18-os metų britas Arvidas Lindbladas. Jam tai bus debiutas „Formulėje 1“. Šiame sezone A. Lindbladas dalyvauja „Formulės 2“ čempionate, kur užima 6-ą vietą ir gali pasigirti dviem pergalėmis.
Po „Red Bull“ sprendimo paaiškėjo visi pilotai, kurie dalyvaus 2026 m. sezone:
„Alpine“ – Pierre‘as Gasly ir Franco Colapinto;
„Aston Martin“ – Fernando Alonso ir Lance‘as Strolas;
„Audi“ – Gabrielis Bortoleto ir Nico Hulkenbergas;
„Cadillac“ – Sergio Perezas ir Valtteri Bottas;
„Ferrari“ – Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas;
„Haas“ – Estebanas Oconas ir Oliveris Bearmanas;
„McLaren“ – Lando Norrisas ir Oscaras Piastri;
„Mercedes“ – Kimi Antonelli ir George‘as Russellas;
„Racing Bulls“ – Liamas Lawsonas ir Arvidas Lindbladas;
„Red Bull“ – Isackas Hadjaras ir Maxas Verstappenas;
„Williams“ – Carlosas Sainzas ir Alexas Albonas.
