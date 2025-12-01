 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Hamiltonas nepatikėjo, išgirdęs Kataro GP rezultatus: „Aš to net neįtariau“

2025-12-01 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 22:06

Katare sekmadienį baigėsi priešpaskutinis – 23-ias – „Formulės 1“ sezono etapas, po kurio olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) bei australas Oscaras Piastri („McLaren“) dar labiau priartėjo prie bendros įskaitos lyderio brito Lando Norriso („McLaren“).

Lewisas Hamiltonas | „Stop“ kadras

0

„McLaren“ pilotai turėjo dvi pirmąsias startines pozicijas, bet dėl komandos padarytos taktinės klaidos ir sprendimo nesukti į boksus saugos automobilio fazės metu galiausiai prarado pozicijas M. Verstappenui, šventusiam pergalę.

Britą Lewisą Hamiltoną („Ferrari“), kuris beveik visą savaitgalį važiavo tarp autsaiderių, tokie rezultatai pribloškė. Jis po finišo net negalėjo patikėti, kad M. Verstappenas iškovojo pergalę.

„Ką jūs sakote? Verstappenui trūksta 12 taškų iki Norriso? Maxas laimėjo? O, velnias! Aš to net neįtariau. Neįtikėtina! Galvojau, kad Piastri nugalėjo. Dabar jau tikrai įdomu – kova vyks iki pat sezono finišo“, – stebėjosi L. Hamiltonas.

„Ferrari“ pilotas pažymėjo, kad Kataro trasoje labai trūksta ekranų, todėl sunku susigaudyti, kas pirmauja lenktynėse.

„Mes visi žinome, kaip gerai Maxas su komanda atlieka savo darbą. Jie paskutinius 4 metus turi geriausią bolidą čempionate, gal tai kiek buvo pasikeitę tik šio sezono pradžioje. Visgi, dabar jie vėl turi lenktynes laimėti galintį bolidą“, – pridėjo britas.

L. Norrisas (408 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet jo persvara prieš M. Verstappeną (396) ir O. Piastri (392) stipriai sumažėjo.

Paskutinės sezono lenktynės gruodžio 7 d. vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

