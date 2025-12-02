Staiga mirė garsus atlikėjas: jam buvo vos 26-eri

Anksčiau bendradarbiavęs su Blink-182 žvaigžde Travisu Barkeriu, jis mirė sulaukęs vos 26 metų.
Mirties priežastis neaiški
Teigiama, kad jis anapilin išėjo po „medicininės nelaimės“ viešbutyje, pranešė The Mirror.
Reperis Poorstacy, tikruoju vardu Carlito Milfort, mirė šeštadienio rytą, kai iš viešbučio buvo išgabentas tiesiai į ligoninę.
Jo mirties priežastis vis dar tiriama.
