  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Staiga mirė TV laidų vedėjas: iš artimųjų – prašymas

2025-12-02 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 10:25

Televizijos laidų vedėjas Hugh Wallace mirė sulaukęs 68-erių. Liūdną žinią sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose paskelbė jo vyras Martinas Corbettas.

0

Vyras neslėpė, kad ši netektis įvyko staiga.

Nuoširdžioje žinutėje, išplatintoje H. Wallace’o „Instagram“ paskyroje, jis rašė: „Su giliu liūdesiu ir šoku dalinuosi naujiena, kad mano mylimas vyras ir sielos draugas Hugh Wallace staiga mirė vakar vakare namuose. Esu sugniuždytas. Prašau gerbti mano privatumą šiuo labai skausmingu metu. Martin.“

Wallace buvo gerai žinomas Airijos žiūrovams dėl savo užkrečiančio entuziazmo dizainui, kurį jis demonstravo laidoje „Home of the Year“. Prieš savo karjerą televizijoje jis kartu įkūrė architektų studiją „Douglas Wallis Architects“, sukūrusią daugybę viešbučių, komercinių objektų ir gyvenamųjų namų visoje Airijoje, skelbė dailystar.co.uk.

Asmeninis gyvenimas ir kovos

Šių metų pradžioje H. Wallace pasakojo apie gyvenimą su savo vyru Martinu. Pora kartu nugyveno beveik keturis dešimtmečius. Karantino metu jie įsigijo apleistą, dar 1890 m. pastatytą namą, kuriam reikėjo daug remonto po gaisro ir elektros instaliacijos gedimų.

Hugh su šypsena prisiminė jų santykius: „Mes kartu 39 metus – nuo vasario 14-osios. Ar tai ne nuostabu? Galėtum pagalvoti, kad tokios sukakties nepamirščiau, bet šiemet pamiršau. Gavau nedidelį užuominą apie 23 val. vakaro.“

Vedėjas buvo atviras ir apie savo asmeninius iššūkius: jis kalbėjo apie kovą su alkoholizmu, sprendimą ieškoti pagalbos ir vadino save žmogumi, kuriam buvo suteikta „antra galimybė gyventi“.

Jis taip pat kalbėjo apie psichikos sveikatą, prisipažindamas, kad nebūna lengva prašyti pagalbos:„Sakyti, kad buvau tamsioje vietoje, būtų per švelnu. Ir kai esi toje vietoje, net nežinai, kaip apie tai prabilti su kuo nors. Esi išsekęs, nerimaujantis, gėdiniesi. Jauti, kad negali užkrauti to kitam žmogui. Bet gali – ir privalai.“

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

