 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė žinomas Lietuvos operos solistas: „Dar vakar vartėme ir jo senus fotoalbumus“

2025-12-01 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 14:50

Po sunkios ir ilgos ligos mirė operos solistas Pranas Zaremba. Skaudžią žinią socialiniame tinkle pranešė jo vaikai. 

(nuotr. Fotodiena/Justinas Auškelis)

Po sunkios ir ilgos ligos mirė operos solistas Pranas Zaremba. Skaudžią žinią socialiniame tinkle pranešė jo vaikai. 

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle jo sūnus Marius Zaremba pasidalijo jautriu įrašu apie tėčio netektį.

Užgeso gyvybė po gimtadienio

M. Zaremba rašė, kad a.a. tėtis iki paskutinės akimirkos buvo artimųjų apsuptyje.

„Po ilgos, sunkios ligos tenka išlydėti tėtį, ilgametį operos solistą Praną Zaremba. Iki paskutinės akimirkos jis buvo šeimos apsuptyje, simboliška, vakar paminėjo 86-ąjį gimtadienį. Dar vakar vartėme ir jo senus fotoalbumus, kurie bylojo turtingą ir kurybingą gyvenimą. Jaunystėje tėvukas buvo tikras puošeiva, pasitempęs, netikėtai pakeites karjeros kryptį – nuo miškininko iki svarbių vaidmenų operos scenose. Su įvairiais kolektyvais jis išmaiše visą tuometinę sąjunga, o dar iki 80-ies neapleido dainavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su operos kultūra susipažinę žmonės dar ir iki šių dienų išgirdę jo pavardę prisimindavo – o, Pranas Zaremba, girdėjom, klausėmės. Visgi mums, šeimai, jis pirmiaisia buvo tėtis, visuomet su šypsena, juokeliu. Nors prieš kelias dienas jis mums dėkojo už rūpestį, mes dėkojame jam už visus tuos metus šilumos, beatodairiško dėmesio. Ačiū tau. Mylime tave.

REKLAMA
REKLAMA

Su Pranu Zaremba bus galima atsisveikinti šį trečiadienį (gruodžio 3 d.) nuo 16:00 iki 21:00

Laidojimo namuose J. Matulaičio a. 3 Viršuliškėse, Vilniuje. Prie palaimintojo J. Matulaičio bažnyčios.

Mišios Matulaičio bažnyčioje vyks ketvirtadienį (gruodžio 4) 9 valandą. Urna išnešama 10 valandą. Laidosime privačiai, Elektrėnuose.

Šeimos pageidavimu – vainikų neneškite, pakaks gėlės žiedo“, – rašoma feisbuko įraše.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų