Mirė žinomas Lietuvos operos solistas: „Dar vakar vartėme ir jo senus fotoalbumus“

Socialiniame tinkle jo sūnus Marius Zaremba pasidalijo jautriu įrašu apie tėčio netektį.
Užgeso gyvybė po gimtadienio
M. Zaremba rašė, kad a.a. tėtis iki paskutinės akimirkos buvo artimųjų apsuptyje.
„Po ilgos, sunkios ligos tenka išlydėti tėtį, ilgametį operos solistą Praną Zaremba. Iki paskutinės akimirkos jis buvo šeimos apsuptyje, simboliška, vakar paminėjo 86-ąjį gimtadienį. Dar vakar vartėme ir jo senus fotoalbumus, kurie bylojo turtingą ir kurybingą gyvenimą. Jaunystėje tėvukas buvo tikras puošeiva, pasitempęs, netikėtai pakeites karjeros kryptį – nuo miškininko iki svarbių vaidmenų operos scenose. Su įvairiais kolektyvais jis išmaiše visą tuometinę sąjunga, o dar iki 80-ies neapleido dainavimo.
Su operos kultūra susipažinę žmonės dar ir iki šių dienų išgirdę jo pavardę prisimindavo – o, Pranas Zaremba, girdėjom, klausėmės. Visgi mums, šeimai, jis pirmiaisia buvo tėtis, visuomet su šypsena, juokeliu. Nors prieš kelias dienas jis mums dėkojo už rūpestį, mes dėkojame jam už visus tuos metus šilumos, beatodairiško dėmesio. Ačiū tau. Mylime tave.
Su Pranu Zaremba bus galima atsisveikinti šį trečiadienį (gruodžio 3 d.) nuo 16:00 iki 21:00
Laidojimo namuose J. Matulaičio a. 3 Viršuliškėse, Vilniuje. Prie palaimintojo J. Matulaičio bažnyčios.
Mišios Matulaičio bažnyčioje vyks ketvirtadienį (gruodžio 4) 9 valandą. Urna išnešama 10 valandą. Laidosime privačiai, Elektrėnuose.
Šeimos pageidavimu – vainikų neneškite, pakaks gėlės žiedo“, – rašoma feisbuko įraše.
