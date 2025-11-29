 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Elnius gelbėjusią 64-erių moterį ištiko tragiška lemtis: rado negyvą aptvare

2025-11-29 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 18:00

Gyvūnų mylėtoją iš JAV, Ohajo valstijos, gelbėjusią sužeistus elnius, ištiko tragiška lemtis – ją pražudė vienas iš jos išgelbėtų gyvūnų. Jos kūnas rastas aptvare.

Jodi Proger rasta negyva elnių aptvare (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Jodi Proger pastaruosius 12 metų savo penkių akrų valdoje Stiuartsvilyje, Ohajuje, reabilitavo išgelbėtus baltauodegius elnius, rašo nypost.com.

Moterį pražudė vienas iš išgelbėtų elnių

Moterį lapkričio 15 dieną užmušė patinas, kai ji pateko į aptvare esančius spąstus kartu su žvėrimi, pranešė „WSYX“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Belmonto apskrities policijos pareigūnai buvo priversti nušauti agresyvų elnią, kad galėtų pasiekti J. Proger, kuri vietoje buvo paskelbta mirusia nuo patirtų sužalojimų, kurie nebuvo detalizuojami.

64 metų J. Proger pradėjo gelbėti elnius 2013 metais, kai matė, kaip elnė buvo partrenkta automobilio Ohajo greitkelyje – ir išgelbėjo kelių dienų jauniklį, kuris vienas sukiojosi aplink savo mamos kūną kelkraštyje.

„Aš nenorėjau to daryti, bet padariau“, – pasakojo ji naujienų portalui „The Dodo“, pasakodama, kaip važiuodama apsisuko ir paėmė naujagimį patinėlį.

Tąkart ji pavadino mažylį „Wheezer“ ir po dvejų metų stojo į kovą, kad galėtų jį pasilikti, kai kažkas pateikė skundą Ohajo gamtos išteklių departamentui.

Valstybinė tarnyba grasino paimti ir užmigdyti Wheezer, bet J. Proger sugebėjo išsaugoti išgelbėtą augintinį ir vėliau išplėtė savo veiklą gelbėdama kitus elnius.

„Jis kaip didelis šuo“, – taip apie Wheezer Jodi pasakojo 2015 m. televizijos interviu „12 On Your Side“.

Nuo Wheezer priglaudimo J. Proger į namus parsivedė bent keturias kitas elnes ir elnius – jų nuotraukos buvo skelbiamos „Facebook“ įrašuose nuo praėjusių metų.

Prabilo žuvusiosios dukra

J. Proger dukra Jennifer Bryan socialiniuose tinkluose paneigė gandus, kad Wheezer pražudė jos mamą.

„Wheezer NEUŽMUŠĖ mano mamos, – J. Bryan pradėjo ilgą įrašą „Facebook“. – Jis buvo kastruotas pagal [Ohajo gamtos iš teklių departamento] reikalavimus, kai ji gavo leidimą.“

Nacionalinio parkų tarnybos duomenimis, baltauodegių elnių patinai gali užaugti iki daugiau nei 90 centimetrų aukščio aukščio ties ketera ir sverti iki 136 kilogramų.

J. Bryan pabrėžė, kad jos mama turėjo licenciją rūpintis gyvūnais ir „žinojo rizikas“, kylančias dirbant su laukinėmis rūšimis.

„Mano mama žinojo, kokie pavojai kyla laikant elnius. Ji dirbo Belmonto apskrityje, išgelbėjo ir padėjo daugybei gyvūnų per savo gyvenimą.

Tai liūdna tragedija ir mes nusipelnome PAGARBOS ir laiko gedėti“, – pasidalintame įraše rašė žuvusiosios dukra.

Ohajo gamtos išteklių departamentas ir Ohajo žemės ūkio departamentas tiria J. Proger mirtį, pranešė „WSYX“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

